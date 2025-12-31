J Balvin ¡J Balvin y Residente se reconcilian! ¿por qué estaban peleados? Después de 4 años de una fuerte rivalidad, Residente y J Balvin se reconciliaron y mandaron un mensaje para anunciarlo. Esto fue lo que pasó.

J Balvin y Residente anunciaron su reconciliación tras años de rivalidad este 31 de diciembre. Los cantantes compartieron al mismo tiempo una publicación donde compartieron cómo limaron asperezas.

"Frente a la inmensidad de las cosas que pasan en el mundo, esta es posiblemente una de las más pequeñas. Pero en un mundo tan complejo, que dos personas que no coinciden en todo puedan reencontrarse, nos parece valioso. Hace meses nos encontramos. Nos escuchamos. Nos entendimos. Al final, siempre la razón la tiene el tiempo", escribieron en Instagram junto a una fotografía de ellos juntos.

J Balvin y Residente anunciaron su reconciliación. Imagen J Balvin/Instagram

¿Cómo empezó el conflicto entre J Balvin y Residente?

El pleito entre estas estrellas del género urbano inició en septiembre de 2021, cuando se dio a conocer la lista de nominados a los Latin GRAMMY de ese año, pues el colombiano externó su molestia porque casi no había reggaetoneros en las ternas.

A través de Twitter expresó su enojo: "Los GRAMMY no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto. Pero ya el truco está aburrido. Les damos rating, pero no nos dan el respeto. (P.D. Estoy nominado para que no vengan que estoy dolido) José", escribió el 28 de septiembre en la red social.

En un segundo tuit incitó a un boicot invitando a los artistas del género urbano a no asistir a la premiación: "Los que tienen poder en el género ¡ninguno debería ir!, es decir todos porque somos un movimiento".

Residente puso un alto a J Balvin

Un día después, René Pérez arremetió en contra de Balvin con un contundente mensaje en redes: "Si los GRAMMY no nos valoran, entonces por qué yo tengo 31 premios; ¿yo no soy urbano, yo no rapeo o de qué género estamos hablando?", expresó. Además, le recriminó que en 2020 no se quejó porque en ese entonces tenía 13 nominaciones.

"Ahí tú no pediste boicot. De seguro tenías hasta cambio de ropa para cada premio. Pero como de las 13 nominaciones te ganaste un solo GRAMMY, ahora vuelve el boicot", dijo.

Fue entonces cuando comparó la música del colombiano con "carrito de hot dog", frase que se volvió viral y de la que se crearon decenas de memes: "Tu música es como si fuera un carrito de hot dog, que a mucha gente le puede gustar o a casi todo el mundo. Pero cuando esa gente quiere comer bien, se van a un restaurante y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelin", explicó.

J Balvin contestó a su colega: "Respeto tu opinión", escribió en Twitter. Pero también se burló compartiendo un par de fotografías donde posa con un carro de hot dogs.

J Balvin se burla de la comparación que hizo Residente de su música con un "carrito de hot dog". Imagen J Balvin/Instagram

El polémico tema 'BZRP Music Sessions #49'

Todo parecía estar en calma desde entonces, hasta que en marzo de 2022 Residente publicó un video donde dijo que fue amenazado con ser demandado por el equipo de J Balvin si lanzaba 'BZRP Music Sessions #49' y advirtió que no le importaba.

"En el tema hablo de muchas cosas que para mí son importantes dentro de la música y al final le dediqué un par de líneas a un pen… ahí del género urbano, resulta que el pen… se enteró que le estoy tirando y desde que se enteró no ha dejado de llamar a todo el mundo para que me llamen a mí para que no saque el cab… tema.

"Amenazaron con demandar a mi sello si yo sacaba el tema por una simple tiradera de un tema que no es simplemente para él, al final no me importa si me demanda, no me importa si no me ponen en los cab… playlist, a mí no me importa ser el número uno ni fuc… nada que tenga que ver con el payoleo, la diferencia entre tú y yo es que yo soy libre de hacer lo que me salga de los coj… y tú eres un esclavito más de la industria", agregó en su video.

Dos días después, Residente lanzó el tema 'BZRP Music Sessions #49'. En esta canción, el rapero envió duros mensajes a J Balvin.

Residente empleó fuertes adjetivos para referirse al colombiano como "cobarde corderito mancebo" y lo nombró como un hombre "falso": "Tú eres más falso que un hot dog sin kétchup ni pan" y también dice que "se tiene que tatuar la palabra lealtad porque se le olvida", refiriéndose al tatuaje que el colombiano tiene en la parte inferior de una de sus muñecas. En otra de las frases lo llama "racista" y señaló que "la historia te va a dar un bofetón". Incluyó que le canta a dibujos animados como SpongeBob y Pokemón.

