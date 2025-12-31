Lucila Mariscal ¿Lucila Mariscal abandonada en un asilo?: revelan la verdad sobre la actriz de Una Familia con Suerte El mánager de Lucila Mariscal reaccionó a los rumores que sugieren que la actriz, famosa por su personaje de ‘Lencha’, fue abandonada por su familia en un asilo. “Hicimos todo el papeleo que se requiere”, confirmó.



Video Lucila Mariscal se alejó de los reflectores por culpa de una cirugía estética que salió mal

Lucila Mariscal no fue abandonada en un asilo como lo reportó la prensa mexicana en días pasados.

De acuerdo con su mánager, Elías Cañete, la actriz de Una Familia con Suerte tomó la decisión de instalarse en una casa de retiro luego de ver las instalaciones de La Casa del Actor, institución fundada por el comediante Mario Moreno ‘Cantinflas’ en la Ciudad de México, que funciona como asilo para algunos famosos retirados, ancianos o en situación vulnerable.

“No sé de donde surgió ese rumor. Fue decisión de ella. Fuimos a conocer ‘La Casa del Actor’ y le encantó a la señora Lucila”, declaró en ‘Sin Lisonja’, programa de YouTube del periodista Álex Kaffie.

“Ella decidió ya al conocer la casa. Hicimos todo el papeleo que se requiere, se mando a la Asociación Nacional de Actores (ANDA), lo mandó a la Casa del Actor y fue aceptada”, agregó.

Cañete informó que Lucila Mariscal “ingresó desde el 1 de diciembre” a la casa de retiro, asegurando que, a la fecha, mantiene contacto con su familia. Incluso, declaró que tanto su nieto como su nuera ya la han visitado

El retiro de ‘Doña Lencha’

En 2024, Lucila Marisal dio a conocer a la revista TVNotas que había comenzado a despedirse de su personaje de ‘Doña Lencha’, a quien dio vida por más de 40 años.

“Estoy despidiendo a este personaje, el cual tenía mucha energía y bailaba muy padre, pero con la edad se va terminando eso”, expresó en septiembre de ese mismo año.

“Uno ya va teniendo mayor cuidado arriba del escenario, porque puedes caerte y hacer el ridículo, y eso no quiero que me pase. La gente se ríe mucho de las babosadas que digo. Entonces ¿para qué me arriesgo? Por eso quiero ver al público y hacerlo feliz un rato con mucho gusto”, dijo.

Casi un año después, la intérprete de ‘Doña Lencha’ compartió a la misma publicación que estaba “escribiendo el libro” de su vida y que estaba considerando mudarse a La Casa del Actor.