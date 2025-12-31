Kate del Castillo

Hermana de Kate del Castillo cree que la actriz no tiene la vocación para ser madre

Verónica del Castillo compartió que ella también quisiera ver a su hermana convertida en madre, sin embargo, considera que no tiene la vocación. Recientemente Kate del Castillo causó polémica al aparecer con dos bebés en brazos.

Elizabeth González
Por:Elizabeth González
Video Kate del Castillo sorprende al aparecer con bebé en brazos: “Es el resultado de nuestro amor”

Verónica del Castillo compartió detalles íntimos sobre la vida actual de su hermana, la actriz Kate del Castillo.

La periodista aprovechó el espacio para aclarar la reciente polémica surgida en redes sociales, luego de que Kate se dejara ver con un muñeco hiperrealista que muchos confundieron con un bebé real.

Verónica explicó que su hermana simplemente estaba "vacilando" y que el muñeco era en realidad un elemento "fake" utilizado para una grabación. Aunque confesó que verla con un bebé es una "fantasía" que comparten tanto ella como su padre, don Eric del Castillo, fue tajante al señalar que la maternidad no forma parte de los planes de la protagonista de La Reina del Sur.

Piensa que Kate del Castillo no tiene "vocación" para ser mamá

La conductora destacó que, a diferencia de otras épocas, en el siglo XXI ya no debería existir la presión social sobre las mujeres para convertirse en madres. “Es una vocación que no la tiene y no la tuvo desde el principio; ella tenía claro que no quería eso”, afirmó Verónica.

Actualmente, Verónica describe a una Kate del Castillo mucho más plena, estable y productiva. Atribuyó parte de esta estabilidad a la relación que mantiene con su novio, Edgar, con quien parece tener una gran afinidad.

Durante una reciente comida familiar en casa de sus padres, Verónica pudo constatar que su hermana tiene ahora una personalidad "más sencilla y de disfrute", alejándose de la actitud defensiva que mostraba en años anteriores.

Kate del Castillo posó con dos bebés y confundió a muchos

Kate del Castillo causó sensación en sus redes sociales al publicar fotos donde posa con un bebé en brazos.

La primera vez que Kate del Castillo se dejó ver con un bebé fue en junio pasado. En aquel momento aseguró que Panchito, un muñeco realista, era "el resultado" de su amor con Edgar Bahena. Este bebé formaba parte de la producción de la película 'El viaje de Luciano'.

Cuatro meses después, la actriz recibió como regalo de cumpleaños a Lupita, quien según su novio, el director de fotografía Edgar Bahena, tendría su misma expresión.

“Es tu regalo de cumpleaños, amor…”, le dijo, mientras ella miraba con sorpresa al bebé.

Así presentó Kate del Castillo a la bebé Lupita.
Imagen Kate del Castillo / Instagram
Kate del CastilloFamosos

