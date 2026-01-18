Yeison Jiménez

Yeison Jiménez es víctima de "millonario" robo en su homenaje póstumo: esto denuncian

En medio del multitudinario y emotivo homenaje póstumo a Yeison Jiménez en Bogotá, un hecho inesperado ensombreció la despedida del reconocido cantante: un cuantioso robo al propio y fallecido artista, el cual ha causado indignación.

add
Video Yeison Jiménez no estuvo de cuerpo presente en su homenaje: la verdad sobre su ataúd vacío

Increíble, pero cierto: en pleno homenaje póstumo al cantante Yeison Jiménez en Bogotá se registró un cuantioso robo, según se ha confirmado desde la propia cuenta de Instagram del fallecido cantante.

El pasado miércoles 14 de enero se realizó en el Movistar Arena un homenaje al artista de 34 años, quien falleció 4 días antes en un siniestro aéreo.

Familiares, amigos, colegas del sector musical y miles de seguidores asistieron al evento para despedir al artista y exaltar su trayectoria.

No obstante, durante la jornada se presentó un incidente que generó inconformidad entre el público y el entorno cercano del intérprete.

¿Qué pasó en el homenaje a Yeison Jiménez?

El equipo de trabajo del cantante fue víctima de un presunto robo mientras se adelantaban las labores logísticas del homenaje, hecho que posteriormente fue confirmado mediante un comunicado oficial.

Según la información divulgada, el hurto ocurrió mientras el autobús del artista permanecía estacionado en las afueras del Movistar Arena, en momentos en que se realizaba el descargue de los suministros musicales necesarios para el evento.

Personas ajenas al equipo habrían aprovechado la situación para presuntamente sustraer un componente esencial del montaje técnico.

"El elemento hurtado corresponde al cerebro de las consolas CTi 1500", señala el comunicado emitido este 17 de enero desde la cuenta del fallecido cantautor.

Así fue denunciado públicamente en Instagram el presunto robo al equipo de Yeison Jiménez en pleno homenaje póstumo.
Imagen Yeison Jiménez/Instagram


Se detalló que se trata de un dispositivo crucial para la operación de los conciertos, dado que controla las entradas y salidas de los instrumentos, además de los sistemas de reproducción.

¿A cuánto asciende el robo a Yeison Jiménez?

La pérdida del equipo implica un perjuicio económico y una afectación directa a la logística de futuros compromisos musicales.

El portal de Noticias RCN describió el hecho como un robo "millonario" ya que el dispositivo sustraído "puede costar más de 63 millones de pesos" colombianos, es decir, unos 17 mil dólares.

Tras lo ocurrido, el equipo de Yeison Jiménez hizo un llamado a la comunidad para colaborar con información que facilite la recuperación del dispositivo.

"Cualquier información que pueda contribuir a la recuperación de este equipo" puede ser reportada directamente, se indicó, junto a la entrega de un número de contacto.

Asimismo, se confirmó que la Policía Nacional ya asumió la investigación. De acuerdo con el comunicado, el presunto responsable estaría siendo identificado mediante las cámaras de seguridad del recinto, material que ya está en revisión por parte de las autoridades.

El penoso hecho ha causado indignación en donde usuarios de redes sociales han lamentado lo ocurrido en medio del dolor por el que atraviesa el equipo de trabajo y la familia de Yeison Jiménez a una semana de la desgracia.

Finalmente, los colaboradores del artista agradecieron el apoyo recibido y reiteraron que cualquier actualización sobre este caso será comunicada exclusivamente a través de los canales oficiales.

Video Video del funeral de Yeison Jiménez: así lo despide su esposa y familia luego del siniestro aéreo
