Yeison Jiménez Filtran imágenes del funeral privado de Yeison Jiménez: estuvo rodeado de fotos y un lago Familiares y amigos cercanos de Yeison Jiménez se reunieron para velar sus restos mortales de manera íntima y muy emotiva.



Video Investigan supuesto oscuro pasado de avioneta de Yeison Jiménez: creen que pudo transportar drogas

Los restos mortales de Yeison Jiménez fueron velados por sus familiares y amigos cercanos en una ceremonia íntima que se llevó a cabo el 13 de enero en Jardines del Recuerdo, al norte de Bogotá, Colombia.

A pesar de que circulan varias supuestas imágenes de la velación, fue su hermana Lina Jiménez quien compartió una imagen del lugar donde se aprecia el ataúd y le dedicó un mensaje.

"Yo voy a pensar que estás de gira y que volverás a casa con tu familia, con nosotros que tanto te amamos. No demores Yei, que te estamos extrañando mucho", escribió en la foto.

En la imagen se aprecia que encima del féretro estaba uno de sus sombreros y alrededor había varias fotografías de él, así como al fondo se veía el lago.

Lina Jiménez, hermana de Yeison, compartió esta fotografía del velorio. Imagen Lina Jiménez/Instagram

El último adiós de Yeison Jiménez

La velación solo fue para la familia y amigos cercanos del cantante, sin embargo, al medio día de este 14 de enero se llevará a cabo un homenaje póstumo en el Movistar Arena de Bogotá al que el público podrá asistir completamente gratis.

De acuerdo con el comunicado oficial del equipo de trabajo de Yeison, habrá dos jornadas, de 12 p.m. a 4 p.m., y de 6 p.m. a 10 p.m.

El cantante será despedido por grandes de la música, como Alexis Escobar, quien ya confirmó su asistencia.