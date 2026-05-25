Muertes de 'influencers' Hallan sin vida a ‘influencer’ de fisicoculturismo en la cocina de su apartamento: tenía 22 años La muerte del brasileño Gabriel Ganley fue reportada por CNN Brasil. El ‘influencer’ de fisicoculturismo tenía 22 años.

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El ‘influencer’ de fisicoculturismo Gabriel Ganley fue hallado sin vida en la cocina de su apartamento en São Paulo, Brasil.

La noticia de su fallecimiento fue reportada por CNN Brasil el 23 mayo. Según información atribuida a la Secretaría de Seguridad Pública local, uno de sus amigos habría encontrado su cuerpo.

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Las autoridades investigan el caso como una muerte sospechosa y repentina. De acuerdo con el mismo medio, el cuerpo del ‘influencer’ no presentaba, aparentemente, signos de violencia.

Dan el último adiós al ‘influencer’ Gabriel Ganley

La muerte del ‘influencer’ también fue reportada por la marca de suplementos deportivos que patrocinaba Gabriel Ganley. En Instagram, el atleta fue descrito como auténtico y disciplinado.

“El dolor habla más fuerte hoy. Con gran tristeza, despedimos a nuestro eterno pequeño bebé, quien vivió intensamente y con quien tuvimos momentos históricos e inolvidables en la familia Integralmedica”, escribió la marca en un comunicado traducido del portugués.

“Hoy hemos perdido mucho más que un atleta talentoso y dedicado, con un futuro brillante por delante. Perdimos a un influencer deportivo que inspiró a miles de jóvenes diariamente con su energía, disciplina y autenticidad”, agregaron.

“Ganley dejó su marca dondequiera que fue. Su carisma, su presencia y su pasión por la vida permanecerán vivos en la memoria de todos los que tuvieron el privilegio de conocerlo y caminar a su lado (…) En este momento de profunda tristeza, nos unimos en oración por solidaridad con la familia bbzinho e Integralmedica. ¡Descansa en paz, Ganley!”, sentenciaron.