Muertes de famosos Muere famoso coach de bienestar tras hacer ritual de "desintoxicación" con veneno de rana Kristian Trend, conocido coach británico, murió a los 40 años tras consumir veneno de rana amazónica en un ritual espiritual.



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Video Actriz reaparece tras difundirse su muerte por consumir veneno de rana: explica confusión

Kristian Trend, conocido coach especializado en bienestar, falleció en abril, pero dieron a conocer su muerte este 25 de mayo. El hombre británico de 40 años perdió la vida en un polémico ritual de “desintoxicación” con una sustancia conocida como kambo, elaborada a partir de secreciones de una rana amazónica.

De acuerdo con reportes de medios internacionales, como Men’s Journal, el 11 de abril de 2026, servicios de emergencia acudieron a una vivienda en Clarendon Park, Leicester, Reino Unido, después de que Trend se sintiera mal. Fue llevado al hospital, donde murió horas más tarde.

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Según declaraciones de su familia, antes de su muerte el famoso coach participó en una ceremonia de kambo, una práctica tradicional sudamericana que consiste en aplicar toxinas de rana sobre la piel con fines de “purificación”.

Aunque se promueve como terapia alternativa, organismos de salud como la National Library of Medicine advierten que esta sustancia puede "provocar efectos graves como convulsiones, insuficiencia hepática, problemas cardíacos e incluso muerte súbita".

Las autoridades británicas iniciaron una investigación para esclarecer la muerte, mientras que la familia del coach ha solicitado mayor regulación sobre este tipo de prácticas.

Kristian Trend murió por complicaciones ras consumir kambo en un retiro. Imagen Kristian Trend/Facebook

¿Quién era Kristian Trend?

Nació el 18 de abril de 1985 y construyó una carrera como coach de bienestar enfocado en el desarrollo personal, la salud holística y la meditación.

Su interés por este estilo de vida surgió tras superar un linfoma de Burkitt, un agresivo tipo de cáncer sanguíneo que lo mantuvo hospitalizado durante meses y que marcó un punto de inflexión en su vida.