Muertes de famosos Muere Hilde Lara, vocalista del emblemático Grupo Yndio La hija de Hilde Lara dio a conocer la muerte de su padre, quien marcó a generaciones con su voz en Grupo Yndio y su música.



Video Muere hijo adolescente de querido actor de programa infantil: tenía cáncer de boca

Hilde Lara, vocalista de la famosa agrupación Grupo Yndio, murió el 27 de mayo, así lo informó su hija Gabriela Lara a través de las redes sociales. El cantante era uno de los grandes exponentes de la balada grupera.

“Su partida deja un vacío inmenso en nuestra familia, pero también deja un legado que vivirá para siempre”, escribió al inicio del comunicado.

PUBLICIDAD

“Durante toda su vida entregó su alma en cada canción, en cada escenario y en cada palabra. Su voz acompañó historias, sentimientos, recuerdos y momentos importantes de muchísimas personas. Y aunque hoy físicamente ya no está con nosotros, su voz seguirá viva para siempre”.

Gabriela no reveló la causa de muerte, sin embargo, dejó entrever que tenía problemas de salud: “Quiero agradecer de corazón todas las muestras de amor, respeto, mensajes, llamadas y oraciones que recibió durante el difícil proceso en sus últimos años”.

“Gracias por cada aplauso, cada mensaje, cada oración y cada muestra de cariño hacia él y hacia nosotros. Saber cuánto fue querido nos llena el corazón”.

Se especula que su partida podría haber sido por las complicaciones del cáncer que le fue diagnosticado en 2023, según reportó el diario El Heraldo.

Gabriela Lara informó sobre la muerte de su padre, Hilde Lara. Imagen Gabriela Lara/Facebook

¿Quién era Hilde Lara?

El cantante ganó fama gracias a temas como “Dame un beso y dime adiós”, “Eres mi mundo” y “Herida de amor”.

Era originario de Hermosillo, Sonora, y desde la década de 1970 se consolidó como una de las voces más reconocidas de la balada grupera.

En 2022, Carín León hizo una nueva versión de “Dame un Beso y Dime Adiós”, uno de los grandes éxitos.