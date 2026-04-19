Muertes de famosos Carmen Villalobos se rompe tras muerte de compañeros de telenovela durante grabación Carmen Villalobos estuvo al borde del llanto cuando recibió un premio en Colombia solo horas después de que dos de sus compañeros de producción murieron durante el rodaje de 'Sin senos sí hay paraíso'. Su colega Carolina Gaitán, otra de las protagonistas, también reaccionó luego de la tragedia.



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Luego de darse a conocer la tragedia que se vivió ante el ataque y muerte de dos integrantes del rodaje de la cuarta temporada de la telenovela 'Sin senos sí hay paraíso', varias actrices del elenco han reaccionado con tristeza.

El hecho violento se suscitó mientras se realizaba una grabación en la localidad de Santa Fe, en el área del Parque Nacional Oriental en Bogotá, Colombia.

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Actrices de ‘Sin senos sí hay paraíso’ reaccionan

Horas después de que un hombre atacara a integrantes de la producción de 'Sin senos sí hay paraíso' en plena grabación, la protagonista Carmen Villalobos acudió a una entrega de premios en donde casi al borde del llanto dedicó el galardón a sus compañeros.

"Desafortunadamente hoy tengo el corazón partido por algo que sucedió en el proyecto en el que estoy hoy", dijo en el estrado al que subió tras ser premiada por la serie 'La huésped'.

" Mi pensamiento, mi corazón, mi energía están con las familias de mis compañeros de producción", agregó con la voz entrecortada en la entrega de los Premios India Catalina donde ganó Mejor Actriz Protagónica y Actriz Favorita del Público.

"Estos chicos, aunque no estuvieron conmigo en este proyecto de 'La huésped', se los dedico de aquí hasta el cielo", finalizó haciendo referencia a que con el premio estaba honrando la memoria de sus compañeros.

Este domingo 19 de abril, también publicó un mensaje en Instagram en donde abordó el tema.

"Para mí han sido horas muy tristes", escribió, "cuando estamos en un proyecto, todos nos volvemos familia".

"¡Es muy difícil asimilar todo lo que pasó!", agregó.

Carmen Villalobos dedicó su premio a sus compañeros fallecidos durante ataque en el rodaje de 'Sin senos sí hay paraíso' y este domingo publicó en Instagram un mensaje en el que compartió que es "muy difícil asimilar todo lo que pasó". Imagen Carmen Villalobos/Instagram

Carolina Gaitán publica desgarrador mensaje

Carolina Gaitán, otra de las protagonistas, reaccionó con un mensaje en fondo negro en señal de luto.

" Silencio en el set. En la memoria de los compañeros que fallecieron hoy", se lee en el texto en el que también aparecen el emoticono de las manos en oración y el de una vela encendida con un listón negro.

Este fue el mensaje que publicó Carolina Gaitán luego del brutal ataque. Imagen Mezcalent y Carolina Gaitán/Instagram



Luego, la actriz colombiana publicó la imagen de quien sería uno de los integrantes de la producción que murieron en el ataque.

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"Tuve que retratar tu sonrisa porque siempre alegraba mi día", escribió Gaitán.

" Honro tu vida y te voy a extrañar, Dios te tenga abrazado, mi Nico hermoso", finalizó.

Una de las presuntas víctimas mortales en el rodaje de 'Sin senos sí hay paraíso' llevaba por nombre Nico, según compartió la actriz Carolina Gaitán. Imagen Carolina Gaitán/Instagram

¿Qué pasó en rodaje de ‘Sin senos sí hay paraíso’?

De acuerdo con el portal de la revista colombiana Semana, los hechos se registraron en la localidad de Santa Fe, en el área del Parque Nacional Oriental en Bogotá, Colombia.

Por causas que no fueron esclarecidas de manera inmediata, un hombre agredió con un arma blanca a varias personas vinculadas al rodaje. Dos de ellas murieron y también el agresor.

De manera oficial, no se revelaron de manera inmediata las identidades. Tampoco está claro si alguno de los actores resultó lesionado.

Elizabeth Gutiérrez, quien es parte del elenco, fue uno de los miembros del 'cast' que reaccionaron al poco tiempo con un mensaje de luto en redes sociales.