Muertes de famosos

Encuentran sin vida a actor de 'Virgin River' tras ser reportado como desaparecido

Stewart ‘Stew’ McLean fue hallado sin vida cuatro días después de haber sido denunciado como desaparecido. La policía investiga el caso como posible homicidio.

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Video Hallan sin vida a querido actor en restaurante que estaba a punto de inaugurar

Stewart ‘Stew’ McLean, conocido por participaciones en series como ‘Virgin River’ y ‘Arrow’, fue encontrado sin vida en la provincia de Columbia Británica, Canadá, y su muerte se investiga como homicidio.

Según información difundida por TMZ, el caso comenzó como una desaparición luego de que el actor, de 45 años, fuera visto por última vez el 15 de mayo de 2026 en su residencia de Lions Bay, localidad cercana a Vancouver.

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Días después, el 18 de mayo, las autoridades recibieron el reporte de una persona desaparecida y comenzaron un operativo de búsqueda, sin embargo, sus restos fueron encontrados cuatro días más tarde.

La Real Policía Montada de Canadá (RCMP, por sus siglas en inglés) determinó que probablemente su desaparición apuntaba a un posible asesinato, por lo que el caso fue transferido al Equipo Integrado de Investigación de Homicidios (IHIT).

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El 22 de mayo, las autoridades confirmaron el hallazgo de los restos humanos del actor canadiense en la zona de Lions Bay.

La agencia de representación del actor, Lucas Talent Inc., confirmó públicamente su fallecimiento mediante un emotivo mensaje en redes sociales, donde lo describieron como un profesional “dedicado, amable y con gran sentido del humor”, recordando además que trabajaron con él durante más de una década.

Stewart 'Stew' McLean.
Stewart 'Stew' McLean.
Imagen Lucas Talent Inc.

El estatus de la investigación

De acuerdo con información de People, la policía se encuentra analizando evidencia, revisando cámaras de seguridad y entrevistando a personas cercanas con el objetivo de reconstruir la cronología de los últimos movimientos del actor.

Las autoridades han señalado que el caso podría tratarse de un “incidente aislado”, aunque no han revelado detalles sobre la causa exacta de la muerte ni han identificado sospechosos.

¿Quién era Stewart ‘Stew’ McLean?

El actor había desarrollado una carrera constante dentro de la industria televisiva canadiense y estadounidense, con participaciones en diversas producciones filmadas en la región de Vancouver.

Su papel más reciente fue en la séptima temporada de ‘Virgin River’. Además de ese proyecto, el actor formó parte de títulos como ‘Murder in a Small Town’, ‘Happy Face’ y ‘Arrow’.

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