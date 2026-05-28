Muertes de famosos Muere querido integrante de María de Todos los Ángeles: Mara Escalante lo despide con triste mensaje La noticia fue confirmada por Mara Escalante en redes sociales este jueves 28 de mayo. Rafa Campos fue pieza clave en la historia donde los personajes de ‘Doña Lucha’ y ‘Albertano’ alcanzaron la fama.

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Este jueves 28 de mayo se dio a conocer el fallecimiento de Rafa Campos, integrante y pieza clave de María de Todos los Ángeles, serie de comedia protagonizada por Mara Escalante, Ariel Miramontes, Beng Zeng y Alma Cero.

La noticia de su muerte fue confirmada en redes sociales por Mara Escalante, quien publicó una fotografía de su compañero y le dedicó un emotivo mensaje.

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“No sé cómo encauzar este inmenso dolor, Rafita, pero trataré de convertirlo en agradecimiento. Gracias Rafita: Por tantos momentos de alegría que viniste a darnos a los que te conocimos. Gracias por todo lo que con tu escritura aportaste a la comedia en México: María de todos los Ángeles, Muero por Marilú, Hazme reír, cápsulas de humor para Sudáfrica, China, Tokyo. etc, etc; etc. Gracias por el equipo que formaste”, escribió en Instagram.

Así despidió Mara Escalante a su amigo Rafa Campos. Imagen Mara Escalante / Instagram



“Gracias por todas las canciones que nos dejas y que embellecen la vida; gracias por permitirme cantarlas, por ser mi gran maestro en la escritura de letras, por regalarme tantas buenas ideas. Gracias por tus pláticas enriquecedoras, por ser maestro de mis hijos y mi buen consejero, mi cómplice, el amigo de reír a carcajadas, mi mejor amigo”, agregó.

La intérprete de ‘Doña Lucha’ en la serie de comedia no reveló detalles sobre el deceso de Rafa Campos ni tampoco dio a conocer su causa de muerte. Sin embargo, se dejó ver devastada ante la reciente pérdida.

“Cuánto he perdido hoy, Dios mío, cuánto hemos perdido muchos. Xalapa no será la misma, definitivamente no. Pero cada vez que los que te conocimos pongamos en práctica la generosidad, tu mejor legado, estaremos honrando tu memoria; y entonces, amigo, tu vida habrá cumplido con su propósito, que no dudo, sea parte del plan divino”, dijo.

“Vete en paz, Rafita, que lo diste todo y más. Estaré eternamente AGRADECIDA por tu amistad. Te amo con todo mi corazón, amigo, Que el ser divino te reciba en la gloria que te mereces, Rafael Campos”, sentenció.

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¿Quién era Rafael Campos?

Rafael Campos murió el 27 de mayo. De acuerdo con información de la Secretaría de Cultura de Veracruz, en México, Rafael Campos era un destacado cantautor.

Rafael Campos murió el 27 de mayo. Imagen Secretaría de Cultura de Veracruz / Instagram