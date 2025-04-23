El príncipe Louis cumple 7 con tierna sonrisa sin dientes: es el primero con su mamá libre de cáncer

Video Lo difícil que fue para Kate Middleton contarles a sus hijos que tiene cáncer

El príncipe Louis, el menor de los hijos del príncipe William de Gales y Kate Middleton, cumple 7 años este 23 de abril. Es el primero que el pequeño celebra después de que su madre, la princesa de Gales, anunció que el cáncer que le diagnosticaron en 2024 está en remisión.

Para felicitarlo, Middleton publicó una foto suya como lo hace cada año en las redes sociales oficiales de la familia. Aunque generalmente es ella quien toma las fotografías anuales de sus hijos, en esta ocasión se trató de un retrato realizado por el fotógrafo Josh Shinner.

Wishing Prince Louis a very Happy 7th Birthday! 🎂



📸 Josh Shinner

Lo que inmediatamente llamó la atención de la imagen fue la adorable sonrisa de Louis, mostrando el espacio de sus dos dientes frontales caídos. Además de la foto, la cuenta oficial de Instagram del Príncipe y la Princesa de Gales publicó un video donde se ve al pequeño Louis explorando y jugando en un jardín. De nuevo, el joven príncipe mostró su sonrisa de dientes de leche. Tampoco pasó desapercibida su ropa: unos jeans, una camisa a cuadros y un suéter en V, dándole la apariencia de un niño mayor.

Tanto el retrato como el vídeo recibieron un sinfín de comentarios sobre lo mucho que ha crecido: “¡Ya creció! ¡Feliz cumpleaños!”, “¡Esa sonrisa! Yo también la tenía a los siete años”, “¡Le deseamos a nuestro ya no tan pequeño Príncipe Louis el más feliz de los cumpleaños!”, “Está convirtiéndose en un hombrecito guapo”.

¿Quién es el príncipe Louis?

Nacido en 2018, Louis es el menor de sus hermanos: el príncipe George (de 11 años) y la princesa Charlotte (9 años).

La experta en realeza Jennie Bond -quien fue corresponsal de la realeza por parte de la BBC- aseguró para el medio Mirror que Louis tiene una relación particularmente cercana con su madre. De hecho, la princesa tendría sentimientos encontrados por lo rápido que ha crecido su hijo más pequeño.

Middleton también le habría transmitido a su hijo su amor por la fotografía, ya que Kate estudió Historia del Arte y desde entonces ha tenido interés por esta profesión. Es ella quien suele tomar los retratos de sus hijos y de su esposo William, compartiéndolas en el Instagram oficial del Príncipe y la Princesa de Gales.

En febrero de 2025, los seguidores de esta cuenta fueron sorprendidos por una fotografía que Kate publicó con motivo del Día mundial contra el cáncer, enfermedad que padeció en 2024. En la imagen se ve a Kate parada en el bosque con los brazos abiertos, usando un abrigo. La princesa acreditó al pequeño Louis como el fotógrafo, lo cual provocó elogios hacia su buen ojo.