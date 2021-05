La BBC pide perdón al príncipe William y Harry por la controvertida entrevista a la princesa Diana

El periodista también mintió a sus superiores de la BBC cuando les dijo que no había mostrado documentos falsos a nadie, agrega el informe.

Bashir ha dicho que falsificar documentos fue “algo estúpido” y que lamenta haberlo hecho, pero también ha recalcado que estos documentos no tuvieron nada que ver con la decisión de Diana de conceder la exclusiva.

En diciembre de 1995, Diana dijo en una carta escrita a mano que Bashir no le mostró “ningún documento ni me dio información que yo no conocía de antemano”.