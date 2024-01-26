El Rey Carlos fue intervenido de la próstata: la reina Camilla da detalles de su salud

Video La delicada operación a la que fue sometida Kate Middleton: ¿cuánto tiempo estará en el hospital?

El rey Carlos III ingresó este viernes a la Clínica Londres para ser intervenido de un agrandamiento de la próstata, informó el Palacio de Buckingham en un comunicado.

Según la nota de la Casa Real, el monarca está satisfecho de ver que su diagnóstico ha tenido "un impacto positivo" para concienciar a la ciudadanía sobre la salud.

"El rey fue ingresado esta mañana en un hospital de Londres para un tratamiento planificado. Su Majestad quiere agradecer a todos aquellos que han enviado sus buenos deseos durante la última semana, y está encantado de conocer que su diagnóstico está teniendo un impacto positivo en la concienciación ciudadana sobre la salud", señala.

La reina Camilla estuvo en el hospital acompañando a su esposo y, a su salida por la noche, dijo a la prensa que el rey "está bien, gracias", reportó People respecto a la información del periodista Chris Ship de ITV News.

Según la revista, la cirugía del monarca fue un éxito y "el paciente está bien".

Kate Middleton y Sarah Ferguson también tienen problemas de salud

El anuncio sobre el padecimiento del rey Carlos III se hizo cinco días después de que informaron sobre los problemas de salud que sufren dos integrantes más de la familia real británica.

Kate Middleton, princesa de Gales, se sometió a una cirugía abdominal, se informó el pasado 17 de enero. La intervención fue exitosa y se espera que la esposa del príncipe William permanezca en el hospital entre 10 y 14 días. Incluso, se encuentra internada en el mismo lugar que su suegro y según reportes de Hello!, él la habría visitado junto a su esposa Camilla.

Horas después del informe, el palacio de Buckingham dio a conocer que el rey Carlos III se hospitalizaría esta semana para recibir tratamiento por un problema de próstata. El comunicado oficial señala que se trata de una condición "benigna" que requiere de un "procedimiento correctivo".

Por su parte, Sarah, la duquesa de York, fue diagnosticada con un melanoma maligno que fue descubierto durante su tratamiento por cáncer de mama, informó un portavoz el 21 de enero.

El melanoma fue hallado luego de que los médicos le extirparon varios lunares mientras se encontraba en una cirugía de reconstrucción tras una mastectomía. Los doctores analizan si la enfermedad aún se encuentra en una etapa temprana.

Una fuente cercana a la duquesa dijo a MailOnline que Sarah "es realista y sabe que un segundo diagnóstico de cáncer recién descubierto no mejorará sus posibilidades de supervivencia tras el anterior diagnóstico de cáncer. Ella es fuerte, pero al cáncer no le importa lo fuerte que seas. Esto ha hecho que ella empiece a pensar realmente en su vida y en la mortalidad", compartió.