Kate Middleton no es la única: confirman otra hospitalización en la familia real británica

Video La delicada operación a la que fue sometida Kate Middleton: ¿cuánto tiempo estará en el hospital?

El palacio de Buckingham ha confirmado otra hospitalización de uno de sus miembros de la familia real luego de que se reportó la de Kate Middleton.

La corona hizo un importante anuncio sobre la salud del rey Carlos, suegro de la princesa de Gales.

¿Qué le pasa al rey Carlos?

El palacio dio a conocer que el monarca será hospitalizado la próxima semana para recibir tratamiento por un problema de próstata.

Según un comunicado oficial, se trata de una "condición benigna" y común entre los hombres de su edad, que requiere de un "procedimiento correctivo".

El rey, de 75 años, tendrá que posponer sus compromisos públicos durante "un breve período de recuperación", mientras se somete a la intervención médica.

La corona expresó su confianza en que el monarca se recupere pronto y pueda retomar sus actividades normales.

De acuerdo con la agencia EFE, "los medios locales señalaron que Carlos III era partidario de compartir los detalles de su diagnóstico a fin de alentar a otros hombres que pudieran experimentar síntomas preocupantes de salud a consultarlos con un médico".

La noticia de la hospitalización del rey se produce poco después de que este miércoles 17 se informara de que su nuera, la princesa Gales, también había sido ingresada en un hospital para una cirugía abdominal.

La Casa Real no ha revelado los detalles de la operación, pero ha asegurado que fue exitosa y que la princesa deberá permanecer en el centro médico entre 10 y 14 días.