Rey Carlos III

Kate Middleton no es la única: confirman otra hospitalización en la familia real británica

Justo el mismo día en que fue confirmada la hospitalización de Kate Middleton, princesa de Gales, ahora se reporta el internamiento de otro miembro de la familia real. Se trata del rey Carlos.

Por:
Univision
Video La delicada operación a la que fue sometida Kate Middleton: ¿cuánto tiempo estará en el hospital?

El palacio de Buckingham ha confirmado otra hospitalización de uno de sus miembros de la familia real luego de que se reportó la de Kate Middleton.

La corona hizo un importante anuncio sobre la salud del rey Carlos, suegro de la princesa de Gales.

PUBLICIDAD

¿Qué le pasa al rey Carlos?

Más sobre Rey Carlos III

¿Lo acompañó Kate Middleton?: el rey Carlos reaparece tras anunciar que tiene cáncer y así luce
2 mins

¿Lo acompañó Kate Middleton?: el rey Carlos reaparece tras anunciar que tiene cáncer y así luce

Univision Famosos
Kate Middleton, el rey Carlos y Sarah Ferguson tienen cáncer: la familia real enfrenta crisis de salud
2 mins

Kate Middleton, el rey Carlos y Sarah Ferguson tienen cáncer: la familia real enfrenta crisis de salud

Univision Famosos
Rey Carlos III está “muy orgulloso” de Kate Middleton tras hablar del cáncer que padece
1 mins

Rey Carlos III está “muy orgulloso” de Kate Middleton tras hablar del cáncer que padece

Univision Famosos
¿Qué pasaría si el rey Carlos III falleciera a causa del cáncer?
0:58

¿Qué pasaría si el rey Carlos III falleciera a causa del cáncer?

Univision Famosos
El Rey Carlos III lucha contra el cáncer: ya comenzó su tratamiento para vencer la cruel enfermedad
1:28

El Rey Carlos III lucha contra el cáncer: ya comenzó su tratamiento para vencer la cruel enfermedad

Univision Famosos
Sonriente y acompañado de la reina Camilla, el rey Carlos sale del hospital
2 mins

Sonriente y acompañado de la reina Camilla, el rey Carlos sale del hospital

Univision Famosos
El look de Kate, el protagonismo de sus hijos y más en el primer Trooping The Colour del rey Carlos III
2 mins

El look de Kate, el protagonismo de sus hijos y más en el primer Trooping The Colour del rey Carlos III

Univision Famosos
El tropezón de Katy Perry y más: así fue el paso de los famosos en la coronación del rey Carlos III
2 mins

El tropezón de Katy Perry y más: así fue el paso de los famosos en la coronación del rey Carlos III

Univision Famosos
El príncipe Louis lo hizo de nuevo: sus muecas robaron cámara en la coronación del rey Carlos III
2 mins

El príncipe Louis lo hizo de nuevo: sus muecas robaron cámara en la coronación del rey Carlos III

Univision Famosos
Lady Di: así habría lucido en la coronación de Carlos III a sus 62 años, según la IA
1:14

Lady Di: así habría lucido en la coronación de Carlos III a sus 62 años, según la IA

Univision Famosos

El palacio dio a conocer que el monarca será hospitalizado la próxima semana para recibir tratamiento por un problema de próstata.

Según un comunicado oficial, se trata de una "condición benigna" y común entre los hombres de su edad, que requiere de un "procedimiento correctivo".

El rey, de 75 años, tendrá que posponer sus compromisos públicos durante "un breve período de recuperación", mientras se somete a la intervención médica.

La corona expresó su confianza en que el monarca se recupere pronto y pueda retomar sus actividades normales.

De acuerdo con la agencia EFE, "los medios locales señalaron que Carlos III era partidario de compartir los detalles de su diagnóstico a fin de alentar a otros hombres que pudieran experimentar síntomas preocupantes de salud a consultarlos con un médico".

La noticia de la hospitalización del rey se produce poco después de que este miércoles 17 se informara de que su nuera, la princesa Gales, también había sido ingresada en un hospital para una cirugía abdominal.

La Casa Real no ha revelado los detalles de la operación, pero ha asegurado que fue exitosa y que la princesa deberá permanecer en el centro médico entre 10 y 14 días.

Video Así fue la breve aparición del príncipe Harry en la coronación de su padre, el rey Carlos III
Relacionados:
Rey Carlos IIISaludRealezaHospitalCirugíaFamilia RealKate MiddletonKate MiddletonFamososCelebridades Príncipe / Rey Carlos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Algo azul
El extraño retorno de Diana Salazar
Gratis
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD