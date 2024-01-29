Sonriente y acompañado de la reina Camilla, el rey Carlos sale del hospital

Video ¿Kate Middleton estuvo en coma? La razón por la que la Casa Real estaría ocultando su estado de salud

El rey de Inglaterra, Carlos III, abandonó este lunes el hospital londinense donde estaba ingresado desde el pasado viernes, cuando fue operado de un agrandamiento de la próstata.

Según reporta la agencia EFE en el lugar, Carlos III salió del London Clinic, en el centro de Londres, poco antes de las 3pm hora local acompañado por la reina Camila, con quien se dirigió andando al coche que los estaba esperando.

Apenas unas horas antes había salido de ese mismo centro la nuera del rey, Kate Middleton, princesa de Gales, quien fue sometida hace casi dos semanas a una "cirugía abdominal" de la que apenas se han dado detalles.

"Su majestad da gracias al equipo médico y a todos aquellos que lo apoyaron durante su estancia en el hospital y está agradecido por todos los amables mensajes que ha recibido en días recientes”, se lee en el comunicado del palacio de Buckingham.

La reina Camilla estuvo pendiente de la salud del Rey Carlos

La reina Camila visitó en el hospital a su esposo tres veces en 24 horas. Después de la última, la reina salió con una sonrisa y dijo a la prensa que el rey “está bien”. Camila también aprovechó para saludar a su nuera Kate, quien permanece en el hospital tras una operación abdominal.

Según el Palacio de Buckingham, el rey está satisfecho de ver que su diagnóstico ha tenido “un impacto positivo” para concienciar a la ciudadanía sobre la salud.

"El rey fue ingresado esta mañana en un hospital de Londres para un tratamiento planificado. Su Majestad quiere agradecer a todos aquellos que han enviado sus buenos deseos durante la última semana, y está encantado de conocer que su diagnóstico está teniendo un impacto positivo en la concienciación ciudadana sobre la salud", señaló en un comunicado.