Príncipe / Rey Carlos

Sonriente y acompañado de la reina Camilla, el rey Carlos sale del hospital

El padre del príncipe William y Harry regresó a casa este lunes 29 de enero, poco después de que su nuera, Kate Middleton, fue dada de alta.

Por:
Univision y EFE
Video ¿Kate Middleton estuvo en coma? La razón por la que la Casa Real estaría ocultando su estado de salud

El rey de Inglaterra, Carlos III, abandonó este lunes el hospital londinense donde estaba ingresado desde el pasado viernes, cuando fue operado de un agrandamiento de la próstata.

Según reporta la agencia EFE en el lugar, Carlos III salió del London Clinic, en el centro de Londres, poco antes de las 3pm hora local acompañado por la reina Camila, con quien se dirigió andando al coche que los estaba esperando.

PUBLICIDAD

Más sobre Príncipe / Rey Carlos

Kate Middleton confirma su asistencia al desfile Troping The Colour a pesar de "no estar fuera de peligro"
2 mins

Kate Middleton confirma su asistencia al desfile Troping The Colour a pesar de "no estar fuera de peligro"

Univision Famosos
Rey Carlos III estaría “muy mal” debido al cáncer: planes de su funeral se “están actualizando”
3 mins

Rey Carlos III estaría “muy mal” debido al cáncer: planes de su funeral se “están actualizando”

Univision Famosos
Kate Middleton, el rey Carlos y Sarah Ferguson tienen cáncer: la familia real enfrenta crisis de salud
2 mins

Kate Middleton, el rey Carlos y Sarah Ferguson tienen cáncer: la familia real enfrenta crisis de salud

Univision Famosos
¿Qué pasaría si el rey Carlos III falleciera a causa del cáncer?
0:58

¿Qué pasaría si el rey Carlos III falleciera a causa del cáncer?

Univision Famosos
El Rey Carlos III lucha contra el cáncer: ya comenzó su tratamiento para vencer la cruel enfermedad
1:28

El Rey Carlos III lucha contra el cáncer: ya comenzó su tratamiento para vencer la cruel enfermedad

Univision Famosos
Rey Carlos III es diagnosticado con cáncer: estos son los detalles sobre su salud
1 mins

Rey Carlos III es diagnosticado con cáncer: estos son los detalles sobre su salud

Univision Famosos
El Rey Carlos fue intervenido de la próstata: la reina Camilla da detalles de su salud
2 mins

El Rey Carlos fue intervenido de la próstata: la reina Camilla da detalles de su salud

Univision Famosos
Kate Middleton no es la única: confirman otra hospitalización en la familia real británica
1 mins

Kate Middleton no es la única: confirman otra hospitalización en la familia real británica

Univision Famosos
La delicada operación a la que fue sometida Kate Middleton: ¿cuánto tiempo estará en el hospital?
1:15

La delicada operación a la que fue sometida Kate Middleton: ¿cuánto tiempo estará en el hospital?

Univision Famosos
El look de Kate, el protagonismo de sus hijos y más en el primer Trooping The Colour del rey Carlos III
2 mins

El look de Kate, el protagonismo de sus hijos y más en el primer Trooping The Colour del rey Carlos III

Univision Famosos

Apenas unas horas antes había salido de ese mismo centro la nuera del rey, Kate Middleton, princesa de Gales, quien fue sometida hace casi dos semanas a una "cirugía abdominal" de la que apenas se han dado detalles.

"Su majestad da gracias al equipo médico y a todos aquellos que lo apoyaron durante su estancia en el hospital y está agradecido por todos los amables mensajes que ha recibido en días recientes”, se lee en el comunicado del palacio de Buckingham.

La reina Camilla estuvo pendiente de la salud del Rey Carlos

La reina Camila visitó en el hospital a su esposo tres veces en 24 horas. Después de la última, la reina salió con una sonrisa y dijo a la prensa que el rey “está bien”. Camila también aprovechó para saludar a su nuera Kate, quien permanece en el hospital tras una operación abdominal.

Según el Palacio de Buckingham, el rey está satisfecho de ver que su diagnóstico ha tenido “un impacto positivo” para concienciar a la ciudadanía sobre la salud.

"El rey fue ingresado esta mañana en un hospital de Londres para un tratamiento planificado. Su Majestad quiere agradecer a todos aquellos que han enviado sus buenos deseos durante la última semana, y está encantado de conocer que su diagnóstico está teniendo un impacto positivo en la concienciación ciudadana sobre la salud", señaló en un comunicado.

Kate Middleton regresó a casa solo horas antes que su suegro luego de estar internada en un hospital en Londres tras una cirugía abdominal de la que no se han dado mayores detalles.

Relacionados:
Príncipe / Rey CarlosRey Carlos IIIFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Instintos
Laura Bozzo
Consuelo
Gratis
LALOLA
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD