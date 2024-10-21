¿Piqué lanza nuevo dardo contra Shakira? Habría sugerido que su ex mintió sobre su ruptura

Video Shakira le habría mandado un mensaje a Piqué en su cumpleaños, ¿qué decía?

Gerard Piqué rompió el silencio sobre su vida personal. En una entrevista con la periodista Alejandra Orea, el exfutbolista se refirió por primera vez a la polémica que lo rodea desde su ruptura con Shakira y el comienzo de su noviazgo con Clara Chía Martí.

El viernes 18 de octubre, el astro del fútbol se encontraba hablando de los secretos de la Kings League, cuando la periodista de CNN lo atajó con preguntas sobre su vida personal.

PUBLICIDAD

“Lamentablemente has estado en noticias ajenas al deporte, pero ¿sientes que ya bajó la marea, sientes que ya las noticias son sobre lo que quieres hablar?”, lo cuestionó la presentadora.

“Sí, yo siempre he estado muy tranquilo. Sé del mundo en el que vivimos y sé que a todo el mundo le gusta opinar y tener su punto de vista de las cosas. Los medios de comunicación dicen lo que quieren vender, pero al final la verdad o lo que sucede, muchas veces no está contado de la manera que ha sido. Esto yo no lo puedo controlar”, respondió.

Sin mencionar nombres, pero refiriéndose a la polémica que causó su ruptura con Shakira en medio de rumores de infidelidad, Gerard Piqué agregó: “Siempre he creído que lo mejor es que, al final, esté rodeado de los míos, de mi familia, mis amigos, de las personas que de verdad te conocen, saben cómo eres y lo que haces”.

“Eso me da mucha tranquilidad, entiendo perfectamente que todo el mundo tenga su punto de vista y mucha gente que no me conoce piense que soy de una manera o de otra, libertad de expresión que cada uno opine lo que quiera”, insistió.

Aunque Gerard Piqué tampoco mencionó el nombre de su novia Clara Chía, sí hizo énfasis en sus hijos y en el apoyo que ha recibido por parte de su familia.

“Yo soy muy feliz, me lo paso muy bien, me siento un privilegiado de la vida que he tenido y de jugar en el club de mi vida que es el Barsa durante más de 20 años. De tener dos hijos maravillosos, tener una familia increíble, unos amigos que los conservo desde el colegio, me hace que cada día me despierte y sienta muchísimo privilegio. A partir de ahí, crear cosas como la Kings League. Veremos qué me depara el futuro. Hay que disfrutar de la vida que al final esto dura dos días”, sentenció.