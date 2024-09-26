¿Shakira vuelve a facturar con indirectas a Piqué en 'Soltera'? También menciona a Sanz
'Soltera' es el nuevo sencillo de la colombiana, donde deja ver que está disfrutando estar sin pareja y ahora puede "portarse mal", aunque deja claro que le agarró "fobia" al amor.
Shakira lanzó su nuevo sencillo 'Soltera', tema que habla sobre volver a divertirse sin una pareja.
Después de que en 2023 la colombiana rompió récords y fue tendencia mundial con el tema 'Bzrp Music Sessions, Vol. 53', dedicado a Gerard Piqué, su más reciente canción también tendría algunas indirectas para su ex.
¿Qué dice 'Soltera', la nueva canción de Shakira?
Este 25 de septiembre la colombiana regresó a la escena musical con 'Soltera', un pegajoso tema para bailar.
La letra trata de cuando una mujer está sin pareja, lista para seguir adelante y divertirse, pero se muestra más precavida en temas del amor.
Aunque nunca menciona a Piqué, hace algunas referencias que dan a entender que estaría hablando de la fallida relación que tuvieron y lo que esto provocó.
"Cambié de amigos porque los que estaban
Solo hablaban de él
A las malas me tocó aprender
Que no tengo nada que perder".
En el coro dice que al igual que los hombres también tiene "derecho a portarse mal pa’ pasarla bien".
También menciona que está lista "para hacer lo que quiera, se pasa rico soltera".
Shakira además señala en la letra que "tiene fans y el corazón partido como Sanz", haciendo referencia a la canción de su entrañable amigo Alejandro Sanz y a los pretendientes que la acechan, pero deja claro que ahora es más precavida.
" Yo soy selectiva, poca trayectoria, normal
Por razones obvias, al amor le cogí fobia
Perro que me escriba, pantallazo pa’ su novia".
Tras su regreso a Miami en abril de 2023, Shakira se ha dejado ver en diversas fiestas y eventos donde ha mostrado que está disfrutando su soltería, aunque también se le ha vinculado con diversas celebridades como Tom Cruise, Lewis Hamilton y Jimmy Butler, incluso, con el productor musical Rafael Arcaute.
