¿Shakira vuelve a facturar con indirectas a Piqué en 'Soltera'? También menciona a Sanz

Video ¿Shakira es grabada debajo de su vestido por un hombre mientras bailaba? Video causa polémica

Shakira lanzó su nuevo sencillo 'Soltera', tema que habla sobre volver a divertirse sin una pareja.

Después de que en 2023 la colombiana rompió récords y fue tendencia mundial con el tema 'Bzrp Music Sessions, Vol. 53', dedicado a Gerard Piqué, su más reciente canción también tendría algunas indirectas para su ex.

PUBLICIDAD

¿Qué dice 'Soltera', la nueva canción de Shakira?

Este 25 de septiembre la colombiana regresó a la escena musical con 'Soltera', un pegajoso tema para bailar.

La letra trata de cuando una mujer está sin pareja, lista para seguir adelante y divertirse, pero se muestra más precavida en temas del amor.

Aunque nunca menciona a Piqué, hace algunas referencias que dan a entender que estaría hablando de la fallida relación que tuvieron y lo que esto provocó.

"Cambié de amigos porque los que estaban

Solo hablaban de él

A las malas me tocó aprender

Que no tengo nada que perder".

En el coro dice que al igual que los hombres también tiene "derecho a portarse mal pa’ pasarla bien".

También menciona que está lista "para hacer lo que quiera, se pasa rico soltera".

Shakira además señala en la letra que "tiene fans y el corazón partido como Sanz", haciendo referencia a la canción de su entrañable amigo Alejandro Sanz y a los pretendientes que la acechan, pero deja claro que ahora es más precavida.

" Yo soy selectiva, poca trayectoria, normal

Por razones obvias, al amor le cogí fobia

Perro que me escriba, pantallazo pa’ su novia".

Tras su regreso a Miami en abril de 2023, Shakira se ha dejado ver en diversas fiestas y eventos donde ha mostrado que está disfrutando su soltería, aunque también se le ha vinculado con diversas celebridades como Tom Cruise, Lewis Hamilton y Jimmy Butler, incluso, con el productor musical Rafael Arcaute.