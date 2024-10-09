Piqué reaparece muy cariñoso con Clara Chía: publica foto tras supuestas indirectas de Shakira

Video ¿Piqué escuchando en vivo la canción de Shakira y Bizarrap? El video del que muchos hablan

En medio del lanzamiento de ‘Soltera’, canción en la que Shakira lanzaría nuevas indirectas al padre de sus hijos, Gerard Piqué reapareció muy cariñoso al lado de su novia Clara Chía.

A más de un año de la última fotografía que compartió con su novia, el ex de la colombiana se dejó ver públicamente con la joven de 24 años en Instagram.

En la publicación del 6 de octubre, la pareja apareció codo a codo en el interior de lo que sería un museo de pintura en Abu Dhabi, ciudad de los Emiratos Árabes en la que también disfrutaron de un partido de baloncesto en la Etihad Arena.

Así reapareció Piqué con Clara Chía Martí.



Asimismo, habrían visitado una mezquita y convivido con un grupo de amigos, según las publicaciones del mismo Gerard Piqué.

“Gracias Abu Dhabi”, escribió el también empresario en su publicación de Instagram, la cuál también llamó la atención por la manera en que apareció con Clara Chía, ya que solo la mostró de espaldas.

La inesperada foto en medio del éxito de Shakira

La publicación de Gerard Piqué apareció en redes sociales tan solo unas semanas después de que Shakira estrenara ‘Soltera’, canción en la que lanzaría nuevas indirectas a Piqué.

La pegajosa letra retrata la historia de una mujer soltera, que está lista para seguir adelante y divertirse, luego de una ruptura amorosa.

Aunque la intérprete nunca menciona a Gerard Piqué, en la letra sí haría algunas referencias sobre él. Incluso, revelaría que tras la fallida relación con el futbolista, ahora le tiene “fobia” al amor.

“ Yo soy selectiva, poca trayectoria, normal. Por razones obvias, al amor le cogí fobia. Perro que me escriba, pantallazo pa’ su novia", dice un fragmento de la canción.