¿Pepe y Ángela Aguilar ‘ignoran’ demanda por muerte de músico?: esto habrían hecho

Este jueves 27 de febrero se reportó que Pepe Aguilar y su hija Ángela Aguilar no se presentaron a la audiencia relacionada con el caso de Miguel Ángel Hernández, músico y extrabajador que falleció a causa de Covid-19.

De acuerdo con el abogado Arturo Caridad Villegas, al no presentarse en la fecha de la audiencia, las autoridades mexicanas deberán dar resolución al caso que supuestamente incumbe a los famosos.

“Miguel Ángel prestó sus servicios fielmente a Pepe Aguilar y luego a Ángel Aguilar durante 21 años, pero al fallecer, la familia Aguilar no mostró la empatía esperada”, resaltó en el show de Javier Ceriani.

“Pepe Aguilar ofreció un monto equivalente al cinco por ciento de lo que correspondía, y posteriormente cinco mil pesos mexicanos, pero también envió un documento solicitando que la señora (viuda) renunciara a sus derechos”.

El abogado de la viuda del músico resaltó que una de las supuestas irregularidades más graves fue que durante los “21 años de trabajo” nunca recibió seguro médico.

“Estas empresas facturaron al señor Miguel Ángel, pero no cumplieron con sus responsabilidades laborales, como proporcionar servicios médicos ni respetar sus derechos laborales”, insistió.

Lo que se sabe del proceso legal

‘Ventaneando’ reportó en septiembre de 2024 que la viuda de Miguel Ángel había solicitado a Pepe Aguilar una prima de antigüedad por 21 años laborados. Sin embargo, éste se habría negado a pasar la supuesta indemnización del músico porque supuestamente solo habría trabajado con ellos hasta 2018.

“Ellos dicen que en algún momento lo contrataron, pero que fue en el 2018 y que, a partir de ahí, ellos ya no tuvieron ninguna relación con él. Sin embargo, esto es falso, lo podemos acreditar con las testimoniales y con las facturas que se presentaron, porque hasta su fallecimiento el señor le prestó sus servicios a la familia Aguilar. Todos los gastos médicos de su padecimiento los tuvo que pagar (el occiso)”, subrayó Caridad Villegas.

“En una gira que tuvieron en Estados Unidos, me comenta uno de los testigos, que por instrucciones de Pepe Aguilar, (…) tenían que firmar una carta donde renunciaban a cualquier accidente, porque no querían desembolsar el pago de seguros en la Unión Americana. Los músicos se negaron”, insistió.

Hasta el momento, ni Pepe Aguilar ni ningún miembro de la dinastía se han pronunciado sobre la supuesta demanda.