Pepe Aguilar

Pepe Aguilar y Ángela enfrentan demanda legal tras muerte de músico

Los cantantes se habrían negado a pagar una prima de antigüedad tras el fallecimiento de uno de sus músicos, quien habría estado colaborando con ellos por 21 años.

Elizabeth González
La dinastía Aguilar nuevamente se encuentra en la polémica. Este viernes 13 de septiembre se reportó que Pepe Aguilar y su hija Ángela Aguilar enfrentan un proceso legal tras la muerte de un músico.

Según dio a conocer ‘Ventaneando’, durante la pandemia de Covid-19, Miguel Ángel Hernández, quien sería uno de sus músicos, falleció, por lo que su viuda le solicitó a Pepe Aguilar una prima de antigüedad por 21 años laborados.

“La señora informa el fallecimiento de su esposo y el representante indica que sí le va a dar una liquidación, pero va a tener que firmar la hoja que le ponga enfrente... la renuncia de muchos derechos laborales”, relató Arturo Yahir Caridad, abogado de la señora Ana Rosa Macias, en el show.

“La señora habló personalmente con el señor Pepe Aguilar, quien le informó que se le pagaría una cantidad, pero era insuficiente, era mínima, ni siquiera cubría las prestaciones del año”, agregó.

De acuerdo con el abogado de la viuda del músico, Pepe Aguilar se habría negado a pagar la indemnización del hombre porque supuestamente solo habría trabajado con ellos en 2018.

“Ellos dicen que en algún momento lo contrataron, pero que fue en el 2018 y que, a partir de ahí, ellos ya no tuvieron ninguna relación con él. Sin embargo, esto es falso, lo podemos acreditar con las testimoniales y con las facturas que se presentaron, porque hasta su fallecimiento el señor le prestó sus servicios a la familia Aguilar. Todos los gastos médicos de su padecimiento los tuvo que pagar (el occiso)”, subrayó.

“En una gira que tuvieron en Estados Unidos, me comenta uno de los testigos, que por instrucciones de Pepe Aguilar, (…) tenían que firmar una carta donde renunciaban a cualquier accidente, porque no querían desembolsar el pago de seguros en la Unión Americana. Los músicos se negaron”, precisó.

Por último, el abogado Arturo Yahir Caridad indicó al show que sería en las próximas semanas cuando se conocería la resolución de la batalla legal que enfrenta Pepe Aguilar y la esposa de Christian Nodal.

“Pepe Aguilar y Ángela Aguilar fueron legalmente citados; sin embargo, no los presentaron y en la junta tendrá que emitir un laudo, que es una resolución donde va a condenar a la parte demandada o la va a absorber, y más o menos lo que marca la ley son 45 días hábiles”, sentenció.

