Pepe Aguilar y Cazzu compartirán el mismo escenario: ¿Ángela podría estar presente?

Video ¿Traición a Ángela? Pepe Aguilar haría lo impensable con Cazzu: esto se sabe sobre el show que darán

En medio de la polémica que envuelve a la dinastía, se reveló que Pepe Aguilar y Cazzu compartirán el mismo escenario en el Festival Bésame Mucho, que tendrá lugar en Austin, Texas, en abril de 2025.

De acuerdo con la cuenta de Instagram del evento de música, ambos artistas están convocados para participar en el evento y, aunque esto no significa que cantarán juntos, tampoco se descarta la posibilidad de que Pepe Aguilar y la 'Nena Trampa' llegaran a coincidir en el lugar.

El Festival Bésame Mucho marca para Pepe Aguilar su regreso a los escenarios como solista, mientras que para Cazzu su retorno a la música luego de una larga pausa en su carrera tras convertirse en madre y su polémica separación de Christian Nodal, ahora esposo de Ángela Aguilar.

Así se anunció a Pepe Aguilar y Cazzu en el Festival Bésame Mucho. Imagen Festival Bésame Mucho / Instagram

¿Ángela Aguilar podría encontrarse con Cazzu durante la presentación de su padre?

Si bien el nombre de Ángela Aguilar no aparece como parte del lineup del Festival Bésame Mucho, la cantante podría acudir al Circuit of the Americas para acompañar a su padre durante su presentación, así como en otras ocasiones lo ha hecho con su hermano Leonardo.

¿De qué trata el Festival Bésame Mucho?

El evento de música que año con año se realiza en Estados Unidos, se destaca por reunir a artistas de habla hispana, especialmente de géneros como el rock, pop, música romántica y regional mexicano, para deleite del público.