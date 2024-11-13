Cazzu

Cazzu reaparece con su hija Inti tras fuerte polémica con Nodal

La hija de Christian Nodal apareció de lo más contenta en el cumpleaños de Eva, la menor de las descendientes de La Joaqui, la mejor amiga de Cazzu.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video Cazzu hace desgarradora confesión tras separación de Nodal: “He llorado con Inti en brazos”

Cazzu reapareció con su hija Inti a semanas de protagonizar polémica con Nodal por las declaraciones que realizó sobre su esposa Ángela Aguilar al desmentirla.

La trapera argentina se dejó ver de lo más contenta al lado de Inti durante la fiesta de cumpleaños de Eva, la menor de las hijas de La Joaqui, su mejor amiga el pasado 12 de noviembre.

PUBLICIDAD

A través de varias imágenes que circulan en Instagram, Cazzu apareció tomando de las manos a Inti mientras esperaban ser envueltas en una enorme burbuja de jabón.

Así reapareció Inti en la fiesta de cumpleaños de una de las hijas de La Joaqui, mejor amiga de Cazzu.
Así reapareció Inti en la fiesta de cumpleaños de una de las hijas de La Joaqui, mejor amiga de Cazzu.
Imagen Cazzu Global / Instagram


En la fotografía, a la pequeña se le ve lucir un vestido blanco con estampado de flores rojas, mientras que en un video publicado por La Joaqui, apenas si se le alcanza a ver el rostro.

Inti robó miradas.
Inti robó miradas.
Imagen Amo a la Joaqui / Instagram

Más sobre Cazzu

¿Nodal está afectado por las críticas a su entrevista hablando de Ángela Aguilar y Cazzu? Esto revelan
2 mins

¿Nodal está afectado por las críticas a su entrevista hablando de Ángela Aguilar y Cazzu? Esto revelan

Univision Famosos
¿Nodal ofreció dinero a Adela Micha para detener su polémica entrevista? Ella rompe el silencio
0:55

¿Nodal ofreció dinero a Adela Micha para detener su polémica entrevista? Ella rompe el silencio

Univision Famosos
Nodal visita la tumba de los abuelos de Ángela Aguilar: publica emotiva foto
2 mins

Nodal visita la tumba de los abuelos de Ángela Aguilar: publica emotiva foto

Univision Famosos
Cazzu habría regresado con su ex "desde hace un año": reportan que estarían viviendo juntos
3 mins

Cazzu habría regresado con su ex "desde hace un año": reportan que estarían viviendo juntos

Univision Famosos
Nodal habría dejado de pagar la renta de Cazzu por “mala conducta” y porque supuestamente metía a su ex
1:11

Nodal habría dejado de pagar la renta de Cazzu por “mala conducta” y porque supuestamente metía a su ex

Univision Famosos
Esto dice Cazzu sobre posar con poca ropa ante su regreso a OnlyFans: responde a críticas
0:56

Esto dice Cazzu sobre posar con poca ropa ante su regreso a OnlyFans: responde a críticas

Univision Famosos
Cazzu revela tener un crush con un “rapero”: “Ese es el hombre definitivo”
2 mins

Cazzu revela tener un crush con un “rapero”: “Ese es el hombre definitivo”

Univision Famosos
Cazzu sorprende con regreso a OnlyFans tras ventilar que manutención de Nodal no es “justa”
0:47

Cazzu sorprende con regreso a OnlyFans tras ventilar que manutención de Nodal no es “justa”

Univision Famosos
¿Nodal sin dinero?: dicen que “tiene que hacer un esfuerzo extraordinario” para pagar a Cazzu
2 mins

¿Nodal sin dinero?: dicen que “tiene que hacer un esfuerzo extraordinario” para pagar a Cazzu

Univision Famosos
Sherlyn sugiere a Cazzu ir contra Nodal en México ante polémica por pensión de su hija
2 mins

Sherlyn sugiere a Cazzu ir contra Nodal en México ante polémica por pensión de su hija

Univision Famosos

La polémica con Nodal

A pesar de que Julieta Cazzuchelli se había mantenido al margen de la polémica luego de su escandalosa separación de Christian Nodal, la cantante reapareció el 31 de octubre para desmentir la versión de Ángela Aguilar sobre lo mal que la pasó tras su ruptura con Nodal.

Durante el programa ‘PLP’, de la cadena argentina Luzu TV, la ‘Nena Trampa’ aseguró que, contrario a lo que había declarado la esposa del padre de su hija, ella nunca estuvo enterada de que ambos mantenían una relación.

“Se dijo hace poco que yo tenía conocimiento desde hace mucho tiempo de la relación de estas dos personas y que yo estaba en pleno conocimiento. Y como se sugiere que yo formé parte de una especie de plan, lo cual me siento un poco en la necesidad de refutar por completo y decir que es mentira”, declaró.

"Se dijo que no se rompió un corazón y que no sufrió, yo sufrí muchísimo, se rompió muchísimo más que un corazón, se rompieron muchos corazones, se rompió mucho, fue un proceso muy doloroso y me parece que yo me manejé con mucho respeto por todos, sobre todo porque tengo una hija que tiene un papá que va a ser siempre su papá, pero siento que también un ejemplo para mi hija es que cuando las cosas transgreden una línea o un límite enseñarle que también hay que poner límites cuando te obligan a hacerlo", puntualizó, asegurando que, después de la ruptura, solo había visto al padre de su hija “dos veces”.

PUBLICIDAD

Nodal enfrenta a Cazzu tras fuertes declaraciones

Tras las declaraciones de Cazzu, Nodal aseguró durante una transmisión en vivo que “nadie es víctima de nadie, las cosas se hablaron claras y en la cara”.

" Jamás le fui infiel a Julieta, tengo los mensajes en los que se le avisó que yo estaba con Ángela”, señaló tajante el 1 de noviembre.

"Le informé, no puntualmente estoy con Ángela, ni mucho menos, pero ya habíamos terminado y todo. Le dije: 'Oye Julieta, vamos a sacar un comunicado, porque yo voy a empezar a salir con alguien y es bastante público y no quiero que se enreden las cosas'. Yo empiezo a salir con Ángela, sale el comunicado, y dicho y hecho, al día siguiente sale nuestra primera foto juntos”, sentenció.


Relacionados:
CazzuChristian NodalEscándalos de famososFamososLatin GRAMMY

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Instintos
Laura Bozzo
Consuelo
Gratis
LALOLA
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD