Cazzu reaparece con su hija Inti tras fuerte polémica con Nodal

Cazzu reapareció con su hija Inti a semanas de protagonizar polémica con Nodal por las declaraciones que realizó sobre su esposa Ángela Aguilar al desmentirla.

La trapera argentina se dejó ver de lo más contenta al lado de Inti durante la fiesta de cumpleaños de Eva, la menor de las hijas de La Joaqui, su mejor amiga el pasado 12 de noviembre.

PUBLICIDAD

A través de varias imágenes que circulan en Instagram, Cazzu apareció tomando de las manos a Inti mientras esperaban ser envueltas en una enorme burbuja de jabón.

Así reapareció Inti en la fiesta de cumpleaños de una de las hijas de La Joaqui, mejor amiga de Cazzu. Imagen Cazzu Global / Instagram



En la fotografía, a la pequeña se le ve lucir un vestido blanco con estampado de flores rojas, mientras que en un video publicado por La Joaqui, apenas si se le alcanza a ver el rostro.

Inti robó miradas. Imagen Amo a la Joaqui / Instagram

La polémica con Nodal

A pesar de que Julieta Cazzuchelli se había mantenido al margen de la polémica luego de su escandalosa separación de Christian Nodal, la cantante reapareció el 31 de octubre para desmentir la versión de Ángela Aguilar sobre lo mal que la pasó tras su ruptura con Nodal.

Durante el programa ‘PLP’, de la cadena argentina Luzu TV, la ‘Nena Trampa’ aseguró que, contrario a lo que había declarado la esposa del padre de su hija, ella nunca estuvo enterada de que ambos mantenían una relación.

“Se dijo hace poco que yo tenía conocimiento desde hace mucho tiempo de la relación de estas dos personas y que yo estaba en pleno conocimiento. Y como se sugiere que yo formé parte de una especie de plan, lo cual me siento un poco en la necesidad de refutar por completo y decir que es mentira”, declaró.

"Se dijo que no se rompió un corazón y que no sufrió, yo sufrí muchísimo, se rompió muchísimo más que un corazón, se rompieron muchos corazones, se rompió mucho, fue un proceso muy doloroso y me parece que yo me manejé con mucho respeto por todos, sobre todo porque tengo una hija que tiene un papá que va a ser siempre su papá, pero siento que también un ejemplo para mi hija es que cuando las cosas transgreden una línea o un límite enseñarle que también hay que poner límites cuando te obligan a hacerlo", puntualizó, asegurando que, después de la ruptura, solo había visto al padre de su hija “dos veces”.

PUBLICIDAD

Nodal enfrenta a Cazzu tras fuertes declaraciones

Tras las declaraciones de Cazzu, Nodal aseguró durante una transmisión en vivo que “nadie es víctima de nadie, las cosas se hablaron claras y en la cara”.

" Jamás le fui infiel a Julieta, tengo los mensajes en los que se le avisó que yo estaba con Ángela”, señaló tajante el 1 de noviembre.

"Le informé, no puntualmente estoy con Ángela, ni mucho menos, pero ya habíamos terminado y todo. Le dije: 'Oye Julieta, vamos a sacar un comunicado, porque yo voy a empezar a salir con alguien y es bastante público y no quiero que se enreden las cosas'. Yo empiezo a salir con Ángela, sale el comunicado, y dicho y hecho, al día siguiente sale nuestra primera foto juntos”, sentenció.