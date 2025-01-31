Karla Sofía Gascón

Karla Sofía Gascón toma radical decisión tras polémica por sus antiguos mensajes “racistas”

La actriz española fue señalada luego de que en redes sociales resurgieran varios de sus viejos tuits, los cuales fueron calificados como inapropiados por medios como Variety. Ante la controversia, ella acusó una “campaña de odio” en su contra.

Por:
Dayana Alvino.
Video El potente discurso de la actriz trans Karla Sofía Gascón en los Globos de Oro 2025: "Soy quien soy"

Karla Sofía Gascón tomó una radical decisión luego de que surgiera una nueva controversia debido a diversos mensajes que compartió en el pasado mediante Twitter (ahora X).

La tarde de este jueves 30 de enero, Variety reportó que la española estaba “bajo fuego” debido a una serie de “tuits racistas”, la mayoría del 2020 y 2021, que resurgieron en las redes sociales.

Entre los comentarios retomados, en un inicio por la periodista Sarah Hagi, se encuentra: “El islam se está convirtiendo en un foco de infección para la humanidad que hay que curar urgentemente”.

En otro ‘post’ viralizado, ella inclusive criticó a los Premios Oscar, que este año la nominaron en la categoría de Mejor Actriz por su interpretación en la película ‘Emilia Pérez’:

“Cada vez más los Oscars se parecen a una entrega de premios de cine independiente y reivindicativo, no sabía si estaba viendo un festival afrokoreano, una manifestación Blacklivesmatter o el 8M. Aparte, una gala fea, fea. Les faltó darle un premio al corto de mi primo que es cojo”.

En X se retomaron los tuits que hizo Karla Sofía Gascón y que Variety calificó como "racistas".
Imagen Sarah Hagi/Alfredo/X

Karla Sofía Gascón cierra su cuenta de X

Tras ser señalada por las palabras que emitió, Karla Sofía Gascón optó por desactivar su página en la plataforma digital.

La mañana de este viernes 31, Univision Famosos corroboró que en lugar de su ‘feed’ aparece la leyenda: “Esta cuenta no existe”.

Karla Sofía Gascón desactivó su cuenta de X.
Imagen X

Al respecto, ella explicó en entrevista para The Hollywood Reporter: “Lo siento, pero ya no puedo permitir que esta campaña de odio y desinformación me afecte a mí y a mi familia, así que, a petición suya, la cierro”.

“Me han amenazado de muerte, insultado, maltratado y acosado hasta la extenuación. Tengo una hija maravillosa a la que proteger, a la que quiero con locura y que me apoya en todo”, externó.

Las disculpas de Karla Sofía Gascón

Previamente, Karla Sofía Gascón lanzó un comunicado en el que ofreció disculpas por las misivas consideradas como ofensivas.

“Quiero reconocer la conversación en torno a mis anteriores publicaciones en las redes sociales que han causado dolor”, indicó, según CNN.

“Como miembro de una comunidad marginada, conozco muy bien este sufrimiento y lamento profundamente haber ocasionado sufrimiento”, agregó.

“Toda mi vida he luchado por un mundo mejor”, aseguró antes de reflexionar, “creo que la luz siempre triunfará sobre la oscuridad”.

¿Karla Sofía Gascón atacó a Selena Gómez?

En medio de la situación que atraviesa Karla Sofía Gascón, Pop Scope difundió que ella se habría referido despectivamente sobre su co-estrella de ‘Emilia Pérez’, Selena Gómez.

“Es una rata rica que se hace la pobre desgraciada siempre que puede y nunca dejará de fastidiar a su exnovio y a su esposa”, supuestamente anotó en reacción de una nota vía Reforma acerca de la cantante y Hailey, quien está casada con Justin Bieber, de 2022.

Karla Sofía Gascón habría presuntamente atacado también a Selena Gómez en el pasado.
Imagen Pop Scope/X
