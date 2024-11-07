Paulina Rubio y Erik Rubín son captados muy juntitos (ni te imaginas quién les dio 'like')

Paulina Rubio y Erik Rubín causaron revuelo gracias a un reciente reencuentro, justo cuando aparentemente ambos estarían solteros.

Los cantantes, quienes en el pasado sostuvieron una relación, se dejaron ver muy unidos desde la llamada ‘Ciudad del sol’.

Paulina Rubio y Erik Rubín posan juntitos

Este 6 de noviembre, fue el propio Erik Rubín quien presumió su reunión con Paulina Rubio mediante un ‘post’ en Instagram.

El dúo visitó un restaurante ubicado en Miami, Florida, de acuerdo con la etiqueta de ubicación que el rockero colocó en la publicación.

Los exnovios fueron captados sonrientes, uno al lado del otro, por su colega y amigo, Benny Ibarra, quien se encontraba con ellos.

En una de las instantáneas se aprecia que ‘La Chica Dorada’ tiene su mano sobre la del intérprete de ‘Cuando mueres por alguien’.

Así posaron Paulina Rubio y Erik Rubín. Imagen Erik Rubín/Instagram

Ante las imágenes, los seguidores del artista de 53 años no perdieron la oportunidad de destacar su emoción por verlos así.

“¡‘Wow’! ¿Será romance nuevamente?”, “Ahora sí comételo, Pau, al fin está separado” y “Ya que se les haga” son algunos de los comentarios.

Los internautas asimismo escribieron “Hey, güera” y “Mío, ese hombre es mío” en referencia a las canciones que Rubio y Alejandra Guzmán se dedicaron cuando se ‘pelearon’ por Rubín.

Inesperadamente, Andrea Legarreta, quien continúa siendo en papel la esposa del compositor tras su ruptura en 2023, le dio ‘Like’ a las selfies.

Andrea Legarreta, ex de Erik Rubín, dio 'like' a las fotos en las que él sale con Paulina Rubio, su antigua novia. Imagen Erik Rubín/Instagram

Dejando de lado la especulación de que Paulina y Erik pudieran volver, los admiradores destacaron que tal vez los tres estarían planeando el regreso de Timbiriche.

Erik Rubín anduvo con Paulina Rubio y Alejandra Guzmán

En mayo del año pasado, Erik Rubín se sinceró en entrevista con Yordi Rosado acerca de lo que pasó entre él y Paulina Rubio.

El actor explicó que salió al mismo tiempo tanto con ella como con Alejandra Guzmán por un rato, pero que finalmente se decidió por la primera ya que era con la que compartía en las giras.

“Con las dos conecté, o sea, era algo real. Yo creo que sí puedes estar enamorado de ambas personas”, externó al respecto.