¿De qué murió Amparo Rubín, tía de Erik Rubín? Ella no supo que "vendría el final"

Video Erik Rubín hace nueva y triste confesión sobre su divorcio con Andrea Legarreta: “Es un proceso doloroso”

Amparo Rubín, compositora y tía del cantante Erik Rubín, murió la mañana del pasado 6 de enero a los 68 años, informaron sus familiares, Ga y Vico Rubín, en Instagram.

La tarde del sábado, la creadora de éxitos como 'Corro, vuelo, me acelero' fue velada en la Ciudad de México, donde la despidieron sus seres queridos y amigos, entre los que se encontraron sus hermanas Coral e Irma Rubín y el cantante Leonel García.

PUBLICIDAD

Erik Rubín fue el gran ausente, pues estaba de vacaciones al momento del deceso de su tía.

Amparo Rubín sufrió una dura enfermedad. Imagen Erik Rubín/Instagram

¿Qué enfermedad causó la muerte de Amparo Rubín?

La causa de muerte de Amparo Rubín fue revelada durante el velorio: "Amparo ya tenía un tiempo enferma, declarada con un problema cognitivo y vino deteriorándose su cuerpo y deteriorandose su mente y su cerebro, hasta que vino el final", explicó Irma Rubín.

En sus últimos días de vida, la compositora sufría estragos importantes en su salud. "Ya venía mal, ya estaba bastante deteriorada y dio tiempo de que la familia hermanos primos sobrinos... estamos muy consternados", agregó.

Amparo Rubín, según su hermana, no "supo" que estaba cerca de la muerte.

"Ella nunca supo cuándo vendría el final, ella vino deteriorándose y ella no se enteró", contó.

¿Quién era Amparo Rubín?

María Amparo Rubín Tagle nació en la ciudad de Puebla, México, el 24 de marzo de 1955.

Estudió la licenciatura de Comunicación y Letras Españolas. También tomó varios talleres de Literatura y Filosofía, además de clases de guitarra, se detalla en la biografía de la Sociedad de Autores y Compositores de México.

Amparo Rubín compuso grandes éxitos musicales de la década de 1980 y 1990, entre ellos canciones de Timbiriche, en la que su sobrino Erik Rubín era integrante, como 'Corro, vuelo, me acelero' y 'Amanda'.

Sus canciones han sido interpretadas por artistas como Lupita D'Alessio, Flans, Yuridia, Manoella Torres, Dulce, entre muchos famosos más.

PUBLICIDAD

La tía de Erik Rubín también incursionó en las telenovelas y programas de televisión con la composición de la música incidental en 'Vivir un Poco', 'Camila', 'Cañaveral de Pasiones', 'Al Derecho y al Derbez', entre otras producciones.