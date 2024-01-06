Muere tía de Erik Rubín, reconocida compositora de México

Video El actor Christian Oliver y sus hijas mueren en accidente aéreo: así fue el aterrador momento

La compositora Amparo Rubín, tía de Erik Rubín, murió a los 68 años, así lo dieron a conocer sus familiares Ga y Vico Rubín en Instagram.

"La familia Rubín Tagle tiene la pena de participarle el sensible fallecimiento de nuestra amada María Amparo Rubín Tagle" y agregaron los datos donde se llevarán a cabo los servicios fúnebres en la Ciudad de México.

Aunque se desconoce la causa de muerte, la revista TVyNovelas reportó que desde hace unos meses la cantautora "libró una batalla contra una dura enfermedad".

La actriz Patricia Reyes Spíndola fue una de las primeras famosas en lamentar la muerte de la cantautora.

"Hoy se adelanta Amparo Rubín, cantautora fundamental para la historia emocional de muchos, para mí, amiga entrañable, querida, queridísima. Su talento 'Corre, vuela y se acelera al cielo'. Sin 'Peligro' de ser olvidada, esto es solo un 'Compás de Espera'. Gracias por toda tu música", escribió utilizando el título de algunas de sus famosas canciones.

Muere Amparo Rubín. Imagen Ga Rubín/Instagram

¿Quién fue Amparo Rubín?

María Amparo Rubín Tagle nació en la ciudad de Puebla, México, el 24 de marzo de 1955.

Desde su niñez demostró sus aptitudes en la música al componer a los 11 años su primera canción, 'En la arena'.

Estudió la licenciatura de Comunicación y después Letras Españolas. También tomó varios talleres de Literatura y Filosofía, además de clases de guitarra, se detalla en la biografía de la Sociedad de Autores y Compositores de México.

Amparo dejó un gran legado en el mundo de la música de México, sobre todo en los géneros del pop y la balada.

Compuso grandes éxitos musicales de la década de 1980 y 1990, entre ellos canciones de Timbiriche, en la que su sobrino Erik Rubín era integrante, como 'Corro, vuelo, me acelero' y 'Amanda'.

'Compás de espera', 'Puedo hablar de soledad', 'Que quedó', 'Vivir un poco', 'Peligro', 'Herida de Muerte', 'Víctima o Ladrón', 'Ni Antes ni Después', 'A Quién Voy a Culpar', 'Puedo Hablar de Soledad', 'Pánico', 'Coplas a mi Vida', 'Vendedor de Esperanza', 'Tus Dedos en mi Piel', 'Luna', 'La Razón y el Corazón', también forman parte de su enorme repertorio.

Sus canciones han sido interpretadas por artistas como Lupita D'Alessio, Timbiriche, Flans, Yuridia, Manoella Torres, Dulce, entre muchos famosos más.

También incursionó en las telenovelas y programas de televisión al componer la música incidental en 'Vivir un Poco', 'Camila', 'Cañaveral de Pasiones', 'Al Derecho y al Derbez', entre otras producciones.

Amparo Rubín recibió tres Arieles, el máximo reconocimiento que otorga la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas en México, por la musicalización de las películas 'Goitia', 'Playa Azul' y 'Kino', informa la Sociedad de Autores y Compositores de México. Además de otros premios que le fueron otorgados alrededor del mundo.