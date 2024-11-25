Andrea Legarreta de luto: muere su suegra Myra Milanszenko

Video Muere sobrino de Andrea Legarreta a los 14 años: tenía un futuro prometedor en el motocross

Andrea Legarreta y su familia política atraviesan por un momento difícil. La tarde del 25 de noviembre se dio a conocer la muerte de Myra Milanszenko, madre del cantante Erik Rubín.

La noticia fue confirmada por el exesposo de la presentadora, quien a través de Instagram se despidió de su madre con un triste mensaje que acompañó de varias fotografías.

“No me pararé al lado de tus cenizas a llorar. No estás ahí, no duermes. Eres un millar de vientos que soplan y sostienen las alas de los pájaros. Eres el destello del diamante sobre la nieve. Eres el reflejo de la luz sobre el grano maduro. Eres la semilla y la lluvia benévola del otoño. Cuando despierto en la quietud de la mañana, eres la suave brisa repentina que juega y me abraza. Eres las estrellas que brillan en la noche. No me pararé al lado de tus cenizas a llorar. No estás ahí, no has muerto”, anotó a modo de poema.

Así anunció Erik Rubín el fallecimiento de su madre. Imagen Erik Rubín / Instagram



Tras su publicación, Erik Rubín recibió mensajes de apoyo y solidaridad de varios famosos, entre ellos, el de Andrea Legarreta, quien en su texto recordó el gran cariño que sentía por Myra Milanszenko

“Peloncito amado… Aquí contigo y para ti… Para toda tu familia que es la mía… Ya te lo dije y lo repito, el amor de mamá es eterno, infinito… Myra hermosa siempre vivirá en ti… ¡¡Son almas gemelas!! Celebro la vida de la MARAVILLOSA y ÚNICA Myra… Le agradezco tanto amor y haber sido la amorosa y divertida abuela de Mía y Nina… ¡¡Tantos momentos inolvidables a su lado!! ¡¡Qué afortunada de tener un hijo tan maravilloso como tú!! ¡¡Qué afortunados de tenerse y gozar tanto la vida!! ¡Mi amor para ti, para mis niñas y toda la familia! ¡¡Los amo infinito!! ¡Siempre amaré a Myra! Besos al cielo mi reina linda”, expresó la presentadora.

Andrea Legarreta le dedicó unas palabras a su suegra ante su fallecimiento. Imagen Andrea Legarreta / Instagram

¿De qué murió la mamá de Erik Rubín?

Erik Rubín no reveló en su publicación la causa de muerte de su madre. Sin embargo, en octubre pasado Andrea Legarreta reveló el complicado estado de salud de su exsuegra luego de que se reportara su hospitalización.

Durante el estreno de la obra de teatro Jesucrito Superestrella, Andrea declaró que su exsuegra había sido diagnosticada con un tumor pulmonar por lo que había sido sometida a una toracotomía.