Andrea Legarreta aparece así junto a sus hijas de vacaciones y Erik Rubín reacciona

Video Erik Rubín hace nueva y triste confesión sobre su divorcio con Andrea Legarreta: “Es un proceso doloroso”

Andrea Legarreta pasó la fiesta de Año Nuevo con Erik Rubín y sus hijas, Mía y Nina, de viaje por Estados Unidos.

Días antes de darle la bienvenida al 2024, la conductora de Hoy estuvo con su familia, su yerno Tarik Othon y el resto de la familia Othon en un famoso parque de diversiones en Orlando, Florida.

PUBLICIDAD

Ahora, la presentadora publicó en Instagram una de las fotos de sus vacaciones, en donde aparece muy sonriente junto a sus hijas.

Andrea Legarreta acompañó su publicación con una icónica frase de Walt Disney y destacó lo feliz que es de tener a Mía y Nina a su lado.

“Todos nuestros sueños pueden hacerse realidad, si tenemos el coraje de perseguirlos- Walt Disney… Hace unos días, mis amores eternos y yo”, escribió junto a varios emojis en forma de corazón.

Erik Rubín reacciona a la foto de Andrea Legarreta y sus hijas

La publicación de la conductora de Hoy desató miles de 'Me gusta, entre ellos el de Erik Rubín y famosos como Andrés Palacios, Víctor González, Diego de Erice, Alexis Ayala, Tania Lizardo, Galilea Montijo, Macarena García y Raúl Araiza, entre otros.

Mía Rubín Legarreta, primogénita de Andrea y Erik, no se quedó atrás y se sumó a los comentarios que recibió la publicación de su famosa mamá.

“Las amo”, fue la frase que la incipiente cantante escribió en el perfil de Andrea Legarreta junto a una carita con ojos de corazón.

Andrea Legarreta presume su amor por sus hijas con entrañable foto Imagen Instagram Andrea Legarreta

Andrea Legarreta y Erik Rubín contrajeron nupcias en el año 2000 en una espectacular boda en Acapulco, Guerrero.