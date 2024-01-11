Andrea Legarreta

Andrea Legarreta aparece así junto a sus hijas de vacaciones y Erik Rubín reacciona

La conductora de Hoy publicó una nueva foto junto a Mía y Nina Rubín Legarreta.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Por:
Univision
Video Erik Rubín hace nueva y triste confesión sobre su divorcio con Andrea Legarreta: “Es un proceso doloroso”

Andrea Legarreta pasó la fiesta de Año Nuevo con Erik Rubín y sus hijas, Mía y Nina, de viaje por Estados Unidos.

Días antes de darle la bienvenida al 2024, la conductora de Hoy estuvo con su familia, su yerno Tarik Othon y el resto de la familia Othon en un famoso parque de diversiones en Orlando, Florida.

PUBLICIDAD

Ahora, la presentadora publicó en Instagram una de las fotos de sus vacaciones, en donde aparece muy sonriente junto a sus hijas.

Más sobre Andrea Legarreta

Andrea Legarreta confiesa que estaba "muy angustiada" al grabar escenas de cama con Colunga
2 mins

Andrea Legarreta confiesa que estaba "muy angustiada" al grabar escenas de cama con Colunga

Univision Famosos
Andrea Legarreta revela momento a “besos” con Fernando Colunga: “Estuvo muy bien”
2 mins

Andrea Legarreta revela momento a “besos” con Fernando Colunga: “Estuvo muy bien”

Univision Famosos
Andrea Legarreta "sudaba" en su primer beso con Colunga: no había besado a nadie tras separación
1:11

Andrea Legarreta "sudaba" en su primer beso con Colunga: no había besado a nadie tras separación

Univision Famosos
¿Fernando Colunga en romance con Andrea Legarreta? Esta es la razón
1 mins

¿Fernando Colunga en romance con Andrea Legarreta? Esta es la razón

Univision Famosos
Andrea Legarreta de luto: muere su suegra Myra Milanszenko
2 mins

Andrea Legarreta de luto: muere su suegra Myra Milanszenko

Univision Famosos
Revelan cómo está Thalía ante gravedad de su hermana: Ernestina Sodi lleva días en terapia intensiva
2 mins

Revelan cómo está Thalía ante gravedad de su hermana: Ernestina Sodi lleva días en terapia intensiva

Univision Famosos
Andrea Legarreta responde de manera frontal si tiene un supuesto romance con Cristián de la Fuente
0:54

Andrea Legarreta responde de manera frontal si tiene un supuesto romance con Cristián de la Fuente

Univision Famosos
A Andrea Legarreta le gustaría ser abuela joven: revela si su hija Mía podría casarse pronto
2 mins

A Andrea Legarreta le gustaría ser abuela joven: revela si su hija Mía podría casarse pronto

Univision Famosos
Mariana Echeverría rompe en llanto al encarar a Andrea Legarreta tras ataques
0:50

Mariana Echeverría rompe en llanto al encarar a Andrea Legarreta tras ataques

Univision Famosos
Hija de Andrea Legarreta decide "salirse" de la preparatoria: la presentadora reacciona
2 mins

Hija de Andrea Legarreta decide "salirse" de la preparatoria: la presentadora reacciona

Univision Famosos

Andrea Legarreta acompañó su publicación con una icónica frase de Walt Disney y destacó lo feliz que es de tener a Mía y Nina a su lado.

“Todos nuestros sueños pueden hacerse realidad, si tenemos el coraje de perseguirlos- Walt Disney… Hace unos días, mis amores eternos y yo”, escribió junto a varios emojis en forma de corazón.

Erik Rubín reacciona a la foto de Andrea Legarreta y sus hijas

La publicación de la conductora de Hoy desató miles de 'Me gusta, entre ellos el de Erik Rubín y famosos como Andrés Palacios, Víctor González, Diego de Erice, Alexis Ayala, Tania Lizardo, Galilea Montijo, Macarena García y Raúl Araiza, entre otros.

Mía Rubín Legarreta, primogénita de Andrea y Erik, no se quedó atrás y se sumó a los comentarios que recibió la publicación de su famosa mamá.

“Las amo”, fue la frase que la incipiente cantante escribió en el perfil de Andrea Legarreta junto a una carita con ojos de corazón.

Andrea Legarreta presume su amor por sus hijas con entrañable foto
Andrea Legarreta presume su amor por sus hijas con entrañable foto
Imagen Instagram Andrea Legarreta

Andrea Legarreta y Erik Rubín contrajeron nupcias en el año 2000 en una espectacular boda en Acapulco, Guerrero.

Cinco años después de contraer nupcias, la pareja le dio la bienvenida a su primera hija, Mía, el 22 de abril de 2005, y dos años más tarde, el 5 de enero de 2008, completaron su familia con el nacimiento de Nina.

Relacionados:
Andrea LegarretaNina Rubín LegarretaMia Rubín LegarretaErik RubínFamososCelebridades

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Camino a Arcadia
Gratis
LALOLA
Gratis
Radical
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD