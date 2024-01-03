Andrea Legarreta recuerda a su fallecida mamá en el que hubiera sido su cumpleaños

Video Andrea Legarreta compartió que su mamá 'la visitó' a casi un mes de su muerte

En medio de sus vacaciones por Beaver Creek, Colorado, en Estados Unidos, Andrea Legarreta recordó a su mamá en el que hubiera sido su cumpleaños número 82.

La conductora del programa ‘Hoy’ compartió en su cuenta de Instagram un par de fotografías del último festejo de cumpleaños de doña Isabel Martínez, las cuales acompañó de un sentido mensaje.

“Enero 3… ¡¡Hoy es tu cumpleaños mamita hermosa!! ¡¡Hoy en el cielo están de fiesta!! Esta imagen es celebrando tu último cumpleaños en este plano… Aquí nosotros celebramos cada segundo de tu vida y tu paso por nuestras vidas mi Chabelita preciosa. ¡¡Honrándote, amándote y extrañándote más que nunca!!”, escribió.

En ese mismo sentido, Andrea Legarreta se mostró convencida de que su madre sigue presente. Además, refrendó el gran amor que le tiene pese a que ya no se encuentra en este plano.

“Sé que nos acompañas y cuidas… estoy segura de eso. Dios contigo siempre mi reina!! Dios con nosotros y tú de la mano… Gracias por todo lo que nos diste y nos sigues dando!! Te amamos infinito!!! Más allá del tiempo, la distancia y la existencia!! Siempre juntos!!!”, expresó.

Doña Isabel Martínez hubiera cumplido 82 años este 3 de enero. Imagen Andrea Legarreta / Instagram

2023, un "doloroso" año para Andrea Legarreta

Además de hacer pública su separación con Erik Rubín, Andrea Legarreta enfrentó la muerte de su mamá el 30 de julio de 2023.

Un día después del fallecimiento de su mamá, la conductora compartió en Instagram que su “mami se fue justo el día que ella y su papi cumplieron 57 años de casados”. Además, reveló que fue uno de sus hermanos quien halló sin vida a doña Isabel Martínez.

“Mi hermano fue a casa a ver cómo estaba y la encontró recostada en su cama. Parecía dormida porque su hermosa carita estaba tranquila y con un gesto dulce y en paz”, compartió.

Días después, Andrea Legarreta reveló entre lágrimas en el programa ‘Hoy’ que doña Chabelita padecía fibromialgia, una enfermedad que poco a poco comenzó a “mermar su salud”.

Andrea Legarreta con su mamá. Imagen Andrea Legarreta / Instagram