Andrea Legarreta

Andrea Legarreta recuerda a su fallecida mamá en el que hubiera sido su cumpleaños

La presentadora enfrentó la muerte de doña Isabel Martínez a finales de julio de 2023. Su madre hubiera celebrado 82 años este 3 de enero.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Por:
Univision
Video Andrea Legarreta compartió que su mamá 'la visitó' a casi un mes de su muerte

En medio de sus vacaciones por Beaver Creek, Colorado, en Estados Unidos, Andrea Legarreta recordó a su mamá en el que hubiera sido su cumpleaños número 82.

La conductora del programa ‘Hoy’ compartió en su cuenta de Instagram un par de fotografías del último festejo de cumpleaños de doña Isabel Martínez, las cuales acompañó de un sentido mensaje.

PUBLICIDAD

“Enero 3… ¡¡Hoy es tu cumpleaños mamita hermosa!! ¡¡Hoy en el cielo están de fiesta!! Esta imagen es celebrando tu último cumpleaños en este plano… Aquí nosotros celebramos cada segundo de tu vida y tu paso por nuestras vidas mi Chabelita preciosa. ¡¡Honrándote, amándote y extrañándote más que nunca!!”, escribió.

En ese mismo sentido, Andrea Legarreta se mostró convencida de que su madre sigue presente. Además, refrendó el gran amor que le tiene pese a que ya no se encuentra en este plano.

Más sobre Andrea Legarreta

Andrea Legarreta confiesa que estaba "muy angustiada" al grabar escenas de cama con Colunga
2 mins

Andrea Legarreta confiesa que estaba "muy angustiada" al grabar escenas de cama con Colunga

Univision Famosos
Andrea Legarreta revela momento a “besos” con Fernando Colunga: “Estuvo muy bien”
2 mins

Andrea Legarreta revela momento a “besos” con Fernando Colunga: “Estuvo muy bien”

Univision Famosos
Andrea Legarreta "sudaba" en su primer beso con Colunga: no había besado a nadie tras separación
1:11

Andrea Legarreta "sudaba" en su primer beso con Colunga: no había besado a nadie tras separación

Univision Famosos
¿Fernando Colunga en romance con Andrea Legarreta? Esta es la razón
1 mins

¿Fernando Colunga en romance con Andrea Legarreta? Esta es la razón

Univision Famosos
Andrea Legarreta de luto: muere su suegra Myra Milanszenko
2 mins

Andrea Legarreta de luto: muere su suegra Myra Milanszenko

Univision Famosos
Revelan cómo está Thalía ante gravedad de su hermana: Ernestina Sodi lleva días en terapia intensiva
2 mins

Revelan cómo está Thalía ante gravedad de su hermana: Ernestina Sodi lleva días en terapia intensiva

Univision Famosos
Andrea Legarreta responde de manera frontal si tiene un supuesto romance con Cristián de la Fuente
0:54

Andrea Legarreta responde de manera frontal si tiene un supuesto romance con Cristián de la Fuente

Univision Famosos
A Andrea Legarreta le gustaría ser abuela joven: revela si su hija Mía podría casarse pronto
2 mins

A Andrea Legarreta le gustaría ser abuela joven: revela si su hija Mía podría casarse pronto

Univision Famosos
Mariana Echeverría rompe en llanto al encarar a Andrea Legarreta tras ataques
0:50

Mariana Echeverría rompe en llanto al encarar a Andrea Legarreta tras ataques

Univision Famosos
Hija de Andrea Legarreta decide "salirse" de la preparatoria: la presentadora reacciona
2 mins

Hija de Andrea Legarreta decide "salirse" de la preparatoria: la presentadora reacciona

Univision Famosos

“Sé que nos acompañas y cuidas… estoy segura de eso. Dios contigo siempre mi reina!! Dios con nosotros y tú de la mano… Gracias por todo lo que nos diste y nos sigues dando!! Te amamos infinito!!! Más allá del tiempo, la distancia y la existencia!! Siempre juntos!!!”, expresó.

Doña Isabel Martínez hubiera cumplido 82 años este 3 de enero.
Doña Isabel Martínez hubiera cumplido 82 años este 3 de enero.
Imagen Andrea Legarreta / Instagram

2023, un "doloroso" año para Andrea Legarreta

Además de hacer pública su separación con Erik Rubín, Andrea Legarreta enfrentó la muerte de su mamá el 30 de julio de 2023.

Un día después del fallecimiento de su mamá, la conductora compartió en Instagram que su “mami se fue justo el día que ella y su papi cumplieron 57 años de casados”. Además, reveló que fue uno de sus hermanos quien halló sin vida a doña Isabel Martínez.

“Mi hermano fue a casa a ver cómo estaba y la encontró recostada en su cama. Parecía dormida porque su hermosa carita estaba tranquila y con un gesto dulce y en paz”, compartió.

Días después, Andrea Legarreta reveló entre lágrimas en el programa ‘Hoy’ que doña Chabelita padecía fibromialgia, una enfermedad que poco a poco comenzó a “mermar su salud”.

Andrea Legarreta con su mamá.
Andrea Legarreta con su mamá.
Imagen Andrea Legarreta / Instagram


Sobre este tema, la presentadora habló en su mensaje de fin de año, donde describió el 2023 como uno de los años “más retadores e intensos de su vida… El más doloroso”.

Relacionados:
Andrea LegarretaErik RubínMia Rubín LegarretaFamososCelebridades

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
LALOLA
Gratis
Tráiler: Camino a Arcadia
Radical
Es por su bien
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD