Paul Stanley

Las primeras fotos de la boda de Paul Stanley y Joely Bernat: se casaron en secreto

El conductor de Hoy confirmó que se casó en secreto a finales de diciembre pasado. A la ceremonia civil solo acudieron familiares y amigos cercanos.

Por:
Univision
Video La reacción de Paul Stanley al enterarse que murió su 'hijo' mientras estaba en 'La Casa de los Famosos'

A casi dos años de comprometerse en París, Paul Stanley confirmó que se casó con Joely Bernat a finales de diciembre de 2023.

La primera foto de su íntima boda fue difundida la mañana de este lunes 8 de enero en el programa Hoy, donde el conductor describió su boda civil como una celebración “muy bonita”.

“Es que fue boda por el civil, va a haber fiesta, pero después con el bodorrio ante el señor, a ese hay que ponerle otra fecha, pero fue algo muy bonito”, declaró luego de que Andrea Legarreta, Galilea Montijo y Raúl Araiza lo cuestionaran sobre la boda religiosa.

Así fue la boda civil de Paul Stanley y Joely Bernat

En la fotografía presentada en el matutino de Las Estrellas quedó al descubierto que los famosos estuvieron acompañados por sus dos entrañables mascotas: Chester y Paco, quienes vistieron elegantes smokings y que mientras Paul Stanley eligió un traje negro para la boda civil, Joely Bernat optó por un jumptsuit blanco.

“Cuando me case no diré nada… pero habrá señales”, escribió Paul Stanley en sus redes, mientras que la presentadora puertorriqueña anotó al pie de la imagen en la que ambos lucen sus argollas de casados: “Mr. & Mrs. Stanley”.

Paul Stanley y Joely Bernat estuvieron acompañados por Chester y Paco en su boda civil.
Paul Stanley y Joely Bernat estuvieron acompañados por Chester y Paco en su boda civil.
Imagen Paul Stanley / Instagram


Aunque Paul Stanley no dio más detalles sobre su boda civil en el programa Hoy, aseguró ésta se había llevado acabo días antes de Navidad y de emprender su viaje por Vancouver, Whistler y Victoria, en Canadá.

Más fotografías de la boda de Paul Stanley

Luego de que el conductor de Hoy y la exintegrante de ‘Me caigo de risa’ confirmaran su enlace en redes sociales, algunos de sus amigos, como la influencer fitness Daniela Fainus, comenzaron a compartir fotografías de su boda civil, en las que Joely no dejó de presumir su anillo de casada.

Daniela Fainus publicó más fotos de la boda de Paul Stanley.
Daniela Fainus publicó más fotos de la boda de Paul Stanley.
Imagen Joely Bernat Instagram / Daniela Fainus Instagram


Paul Stanley y Joely Bernat se comprometieron en matrimonio en enero de 2022 durante sus vacaciones por París.


