Paul Stanley destapa el sexo de su bebé y qué nombre llevará en programa en vivo

Video Paul Stanley y su esposa están esperando su primer bebé: antes temía ser papá

El pasado 9 de abril, Paul Stanley anunció que se convertiría en papá y que su esposa, Joely Bernat, estaba entrando a su cuarto mes de embarazo.

A casi un mes de la noticia, el conductor compartió el sexo del bebé en el show Hoy, este 29 de abril.

Stanley y Bernat revelaron que esperan una niña tras pinchar la panza de un oso de globos, provocando la emoción de sus compañeros de la emisión matutina.

Andrea Legarreta, Galilea Montijo, Tania Rincón, Arath de la Torre y Andrea Escalona enloquecieron ante la noticia del presentador de ‘Miembros al aire’.

“Qué momento” y “Qué emoción una niña”, fueron algunas de las frases que dijeron los conductores de Hoy ante la noticia de la llegada de la bebé.

Así anunció Paul Stanley que espera una niña junto a su esposa Imagen Hoy



Entre gritos y abrazos, los conductores felicitaron a Paul Stanley, quien junto a Joely Bernat también reveló el nombre que llevará la bebé.

“Ya sabemos cómo se va a llamar, lo vamos a decir”, mencionó Paul y Joely terminó la noticia al comentar: “ Papá seleccionó el nombre, le vamos a llamar Victoria”.

Conductores de Hoy felicitaron a Paul Stanley por el próximo nacimiento de su hija Imagen Hoy



El nombre de la pequeña generó más aplausos en el programa Hoy y hasta Tania Rincón bromeó al respecto, indicando: “Se va a escuchar muy payaso Victoria Stanley Bernat”.

El sexo de la bebé del conductor fue blanco de titulares el pasado 15 de abril, cuando él dejó entrever en entrevista con Edén Dorantes que podría tratarse de un niño, por lo que muchos creyeron que tendría un varón.

Paul Stanley compra regalo para su bebé

El presentador de Hoy está muy emocionado e ilusionado por su próxima paternidad, hecho que dejó claro con el peculiar regalo que le hizo al bebé.

La encargada de mostrar el obsequio para su primogénito fue Joely Bernat, quien en una historia de su cuenta de Instagram mostró que Paul Stanley le compró sus primeros tenis a la pequeña.

“Papá ya anda comprándole tenis a bebé”, señaló la dominicana, quien también ya comenzó las compras para el próximo nacimiento de su bebé.

Durante el viaje que realizaron a Londres, hace unas semanas, Joely Bernat adquirió varios libros infantiles en inglés y llamativas sonajas.