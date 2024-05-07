Paul Stanley

Hija de Paul Stanley hace peculiar seña desde el vientre de su mamá y así reacciona el conductor

Joely Bernat, esposa de Paul Stanley, mostró en varias fotos de la divertida señal que hizo su hija Victoria. El conductor de Hoy replicó la publicación.

Tras anunciar que esperan a su primera hija juntos, Paul Stanley y su esposa Joely Bernat no han dejado de presumir en redes sociales lo felices que les hace la noticia y ahora, la dominicana publicó nuevas fotos de su bebé.

Todo sucedió este lunes 6 de mayo a través de varias historias de la cuenta oficial de Instagram de Bernat, quien mostró imágenes del nuevo ultrasonido que se realizó y donde llamó la atención que su primogénita aparece levantando un dedo y cruzando las piernas.

Victoria ya sacando dedos... ¿Es el que pienso que es?... Pero es una dama, ya cruza las piernas”, escribió la presentadora junto a emojis de caritas riendo.

Paul Stanley reaccionó a los posteos de su esposa y replicó las fotografías en su perfil personal, aplaudiendo las divertidas señas que realizó su primogénita desde el vientre de su madre.

Días antes de mostrar el nuevo ultrasonido, Joely Bernat evidenció a Paul Stanley, quien está fascinado con la idea de ser papá y se ha dedicado a armar una colección de costosos tenis para su primogénita.

Paul Stanley sigue comprando regalos para su hija
Paul Stanley sigue comprando regalos para su hija
Imagen Instagram Joely Bernat

Paul Stanley y su esposa anunciaron embarazo en vivo

El 9 de abril pasado, durante el programa Hoy, Paul Stanley y Joely Bernat anunciaron que, después de nueve años de relación, están esperando a su primer hijo juntos.

El resto de los conductores de la emisión matutina estallaron en gritos y aplausos tras la noticia, felicitando a los futuros padres por esta nueva etapa.

Joely Bernat compartió que se encuentra en su cuarto mes de embarazo y que ha experimentado malestares como dolor de cabeza y antojos, aunque no ha tenido vómitos.

Paul Stanley también comentó sobre su reciente rol de padre, admitiendo sentirse muy nervioso y confesando que al principio no podía creer la noticia.

"Estoy muy nervioso, uno hace muchos planes y la vida te cambia, es sorpresiva… Me llevó un regalito con un trajecito de dinosaurio y con la prueba, un bebesaurio. Yo dije ‘¿qué hiciste?’ ¿a poco tú lo pudiste hacer?’. Llevamos nueve años, lo practicamos mucho, pero no había pasado", mencionó hace casi un mes en Hoy.


