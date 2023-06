Paul Stanley sufre dolorosa pérdida mientras está dentro de 'La Casa de los Famosos México'

"El día que tanto temía, pero sabía que iba a llegar; pues ya llegó. Chéster tenia casi 16 años (los cumplía el 30 de Octubre). Por su edad ya tenía problemas degenerativas: soplo en el corazón, problema renal, infección en los ojos, no podía caminar por sus cartílagos, no quería comer y me bajó mucho de peso. Hoy dije; si veo que no come nada lo llevaré al veterinario, veo qué me dicen y de ahí determinar que será la mejor decisión. Y pues sí; cuando todos los médicos me dijeron que ya de aquí iba a empeorar; con el corazón roto tuve que tomar la decisión de dormirlo y en 3 días tener sus cenizas en casa", escribió en Instagram.