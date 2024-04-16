¿Paul Stanley destapa por error el sexo de su bebé? Esto dijo el conductor

Video Paul Stanley y su esposa están esperando su primer bebé: antes temía ser papá

Paul Stanley dio a conocer el pasado 9 de abril en el programa Hoy que se convertirá en papá junto a su esposa Joely Bernat y tras la buena noticia, dio pistas de cuál sería el sexo de su bebé.

¿Paul Stanley destapa el sexo de su bebé?

El presentador comentió la indiscresión durante un encuentro con reporteros, como Edén Dorantes, este 15 de abril.

Durante la charla, Paul Stanley se sinceró sobro los síntomas que ha tenido por el embarazo de Joely, señalando que sufre de “muchos antojos y mucho sueño”, pero que “la están pasando bien".

Sin embargo, mientras hablaba de su esposa, el conductor se refirió a su bebé y dio a entender que es un "niño".

“Ella sí tiene dolor de cabeza y el vientre, pues está creciendo el niño niño. Nos vamos a esperar, que sea sorpresa, yo creo que unos mesecitos más”.

Al cabo de unos minutos, Paul Stanley volvió a mencionar que podría estar esperando a un niño junto a Bernat, pues reveló que la ropa de la hija de José Eduardo Derbez no la podrá utilizar su bebé.

“Sí ahorita que vaya a ‘Miembros al aire’ le voy a pedir la ropita que vaya dejando, ah no pero la de él es niña, bueno si es niña que me la pase”, señaló el presentador.

Paul Stanley confiesa su más grande miedo

Paul Stanley destacó que como “papá primerizo” sí tiene miedo y está nervioso, por lo que su único deseo es que todo “salga bien”.

“Yo la verdad (no tengo inclinación por niño o niña), con que salga bien es lo primordial, como todo papá primerizo, estoy bien nervioso, pero ya gracias a Dios le hicieron todos los estudios de sangre, ultrasonido, todo parece ser que está excelente”.

El conductor de Hoy se refirió a dónde piensan tanto él como su esposa que “pegó” el embarazo, señalando que pudo darse en Canadá tras su boda civil en diciembre de 2023.

“Joely me dice que sí cree que pegó ahí, porque eran sus días fértiles y le empezaron a dar dolores y calambres en el vientre, yo jugando le decía ‘igual ya estás embarazada’. Yo no lo podía creer, después de nueve años estar juntos, es la primera vez que nos pasa, nunca nos hemos cuidado y por eso nos sorprendió”, mencionó.

Paul Stanley confesó que a una de las primeras personas que le contó que sería papá fue José Eduardo Derbez.

“Cuando dice José Eduardo yo ya sabía (que Joely estaba embarazada), porque fue en enero… Porque en enero nos dimos cuenta, porque lo hicimos en Vancouver, entonces se dio cuenta que estaba embarazada y una semana después lo dice José Eduardo y le digo ‘tengo algo que decirte, voy a ser papá’, fue muy chistoso”, sentenció.