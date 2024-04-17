Paul Stanley compra inesperado regalo para su bebé: su esposa lo muestra en foto

Video Paul Stanley y su esposa están esperando su primer bebé: antes temía ser papá

Paul Stanley y su esposa Joely Bernat anunciaron el pasado 9 de abril, en el programa Hoy el embarazo de la dominicana. La pareja indicó que estaban “nerviosos y felices” por la próxima llegada de su primer bebé.

Días después de la noticia, el hijo de Paco Stanley dejó ver su ilusión por el nacimiento de su primogénito y compró un inesperado regalo para el bebé.

La encargada de mostrar la compra del conductor fue su esposa, quien a través de su cuenta oficial de Instagram publicó una foto, con la que exhibió el detalle.

Joely Bernat presumió que Stanley, de 38 años, adquirió unos lujosos tenis para el bebé. “ Papá ya anda comprándole tenis a bebé”, precisó como descripción de la publicación.

Paul Stanley compra regalo a su hijo y su esposa lo presume Imagen Instagram Joely Bernat



Además de mostrar el regalo de Paul Stanley para su bebé, la conductora dejó ver fotos de su viaje a Londres, donde también compró varias cosas para el bebé.

En las imágenes, Joely Bernat no sólo mostró las sonajas y libros que compró para su primogénito, también publicó una foto de su pancita de embarazo.

Esposa de Paul Stanley se alista para el nacimiento de su bebé Imagen Instagram Joely Bernat



A la par de mostrar cómo se preparan para la llegada de su bebé, Paul Stanley dio pistas sobre el sexo de su bebé y "por error" dejó entrever que podría ser un niño.

La confesión se dio en entrevista con Edén Dorantes este 15 de abril cuando el conductor se encontraba hablando de los malestares de su esposa y se refirió al bebé como un niño.

“Ella sí tiene dolor de cabeza y el vientre, pues está creciendo el niño niño. Nos vamos a esperar, que sea sorpresa, yo creo que unos mesecitos más”, precisó el presentador, quien en esa misma charla dijo que su bebé no podría utilizar la ropita de la hija de José Eduardo Derbez porque era una niña.

“Sí ahorita que vaya a ‘Miembros al aire’ le voy a pedir la ropita que vaya dejando, ah no pero la de él es niña, bueno si es niña que me la pase”, expresó.

Paul Stanley anunció el embarazo de su esposa en Hoy

El pasado 9 de abril en el programa Hoy, Paul Stanley, acompañdo de su esposa, anunció que serán papás y mostró un mameluco con la frase “Bebé 2024”.

En la emisión, el conductor narró la forma en que Bernat le comunicó que estaba embarazada.

“Me llevó un regalito con un trajecito de dinosaurios y con la prueba, un bebesaurio. Yo dije ‘¿qué hiciste?’. Llevamos nueve años, lo practicamos mucho, pero no había pasado”, precisó Stanley, quien se casó por el civil con Bernat en diciembre de 2023.