Paul Stanley

Paul Stanley compra inesperado regalo para su bebé: su esposa lo muestra en foto

Joely Bernat, esposa de Paul Stanley, presumió el regalo que el conductor de Hoy le hizo a su bebé y mostró en fotos las cosas que ya compró para la próxima llegada del pequeño.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

placeholder_default_share-le.jpeg
Por:
Valeria Contreras N..
Video Paul Stanley y su esposa están esperando su primer bebé: antes temía ser papá

Paul Stanley y su esposa Joely Bernat anunciaron el pasado 9 de abril, en el programa Hoy el embarazo de la dominicana. La pareja indicó que estaban “nerviosos y felices” por la próxima llegada de su primer bebé.

Días después de la noticia, el hijo de Paco Stanley dejó ver su ilusión por el nacimiento de su primogénito y compró un inesperado regalo para el bebé.

PUBLICIDAD

La encargada de mostrar la compra del conductor fue su esposa, quien a través de su cuenta oficial de Instagram publicó una foto, con la que exhibió el detalle.

Joely Bernat presumió que Stanley, de 38 años, adquirió unos lujosos tenis para el bebé. “ Papá ya anda comprándole tenis a bebé”, precisó como descripción de la publicación.

Paul Stanley compra regalo a su hijo y su esposa lo presume
Paul Stanley compra regalo a su hijo y su esposa lo presume
Imagen Instagram Joely Bernat

Más sobre Paul Stanley

Mario Bezares y Paul Stanley no se hablaban desde 1999: así fue su reconciliación
3:01

Mario Bezares y Paul Stanley no se hablaban desde 1999: así fue su reconciliación

Univision Famosos
Mario Bezares y Paul Stanley se funden en abrazo: el hijo de Paco Stanley no creía en su inocencia
4 mins

Mario Bezares y Paul Stanley se funden en abrazo: el hijo de Paco Stanley no creía en su inocencia

Univision Famosos
¡Ya nació la bebé de Paul Stanley! El presentador deja ver la carita de la pequeña Victoria
0:44

¡Ya nació la bebé de Paul Stanley! El presentador deja ver la carita de la pequeña Victoria

Univision Famosos
Nace la hija de Paul Stanley y Joely Bernat: ¡comparten la primera tierna foto de su bebé!
1 mins

Nace la hija de Paul Stanley y Joely Bernat: ¡comparten la primera tierna foto de su bebé!

Univision Famosos
“Me gustaría decirle que va a ser abuelo”: hijo de Paco Stanley lo recuerda a 25 años de su muerte
2 mins

“Me gustaría decirle que va a ser abuelo”: hijo de Paco Stanley lo recuerda a 25 años de su muerte

Univision Famosos
Hija de Paul Stanley hace peculiar seña desde el vientre de su mamá y así reacciona el conductor
2 mins

Hija de Paul Stanley hace peculiar seña desde el vientre de su mamá y así reacciona el conductor

Univision Famosos
Paul Stanley destapa el sexo de su bebé y qué nombre llevará en programa en vivo
2 mins

Paul Stanley destapa el sexo de su bebé y qué nombre llevará en programa en vivo

Univision Famosos
¿Paul Stanley destapa por error el sexo de su bebé? Esto dijo el conductor
2 mins

¿Paul Stanley destapa por error el sexo de su bebé? Esto dijo el conductor

Univision Famosos
Tras anunciar embarazo, Paul Stanley y su esposa están de luto: "Se fue al cielo"
2 mins

Tras anunciar embarazo, Paul Stanley y su esposa están de luto: "Se fue al cielo"

Univision Famosos
Paul Stanley y su esposa están esperando su primer bebé: antes temía ser papá
0:59

Paul Stanley y su esposa están esperando su primer bebé: antes temía ser papá

Univision Famosos


Además de mostrar el regalo de Paul Stanley para su bebé, la conductora dejó ver fotos de su viaje a Londres, donde también compró varias cosas para el bebé.

En las imágenes, Joely Bernat no sólo mostró las sonajas y libros que compró para su primogénito, también publicó una foto de su pancita de embarazo.

Esposa de Paul Stanley se alista para el nacimiento de su bebé
Esposa de Paul Stanley se alista para el nacimiento de su bebé
Imagen Instagram Joely Bernat


A la par de mostrar cómo se preparan para la llegada de su bebé, Paul Stanley dio pistas sobre el sexo de su bebé y "por error" dejó entrever que podría ser un niño.

La confesión se dio en entrevista con Edén Dorantes este 15 de abril cuando el conductor se encontraba hablando de los malestares de su esposa y se refirió al bebé como un niño.

“Ella sí tiene dolor de cabeza y el vientre, pues está creciendo el niño niño. Nos vamos a esperar, que sea sorpresa, yo creo que unos mesecitos más”, precisó el presentador, quien en esa misma charla dijo que su bebé no podría utilizar la ropita de la hija de José Eduardo Derbez porque era una niña.

“Sí ahorita que vaya a ‘Miembros al aire’ le voy a pedir la ropita que vaya dejando, ah no pero la de él es niña, bueno si es niña que me la pase”, expresó.

Paul Stanley anunció el embarazo de su esposa en Hoy

El pasado 9 de abril en el programa Hoy, Paul Stanley, acompañdo de su esposa, anunció que serán papás y mostró un mameluco con la frase “Bebé 2024”.

PUBLICIDAD

En la emisión, el conductor narró la forma en que Bernat le comunicó que estaba embarazada.

“Me llevó un regalito con un trajecito de dinosaurios y con la prueba, un bebesaurio. Yo dije ‘¿qué hiciste?’. Llevamos nueve años, lo practicamos mucho, pero no había pasado”, precisó Stanley, quien se casó por el civil con Bernat en diciembre de 2023.


Relacionados:
Paul StanleyFamososCelebridadesEscándalo de CelebridadesLatin American Music Awards

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
LALOLA
Gratis
Es por su bien
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD