Mario Bezares y Paul Stanley se funden en abrazo: el hijo de Paco Stanley no creía en su inocencia

Mario Bezares y Paul Stanley se dieron un gran abrazo durante la transmisión en vivo del promaga de Hoy este miércoles 2 de octubre. Los famosos se reencontraron 25 años después del asesinato de Paco Stanley, quien fue acribillado el 7 de junio de 1999 a las afueras de un restaurante de la Ciudad de México.

Los presentadores limaron asperezas frente a las cámaras del matutino, donde Mario Bezares lamentó que se hubieran alejado por 25 años debido a malentendidos.

“Eres parte de mi vida, caray… Eres parte de mi vida, eres parte de algo bello que sucedió, todo… Te dejé de ver cuando tenías 11 años, si fue el teléfono o no fue el teléfono, los maremotos, pero siempre estás en mi corazón y siempre quería yo verte”, expresó en el show.

Mario Bezares y Paul Stanley frente a frente en el programa Hoy. Imagen TelevisaUnivision



“Desafortunadamente, la gente, la prensa, te calentaban la cabeza de que si yo decía o no decía, y todo, y lo entiendo perfectamente bien, y tu dolor, tu gran dolor, lo entiendo perfectamente bien, porque yo también lo tengo y hemos sido apabullados, hemos sido criticados, y sentenciados, y juzgados, y condenados, y demás, pero mi amor nunca ha cambiado para ti, porque eres parte de mi vida”, admitió.

‘Mayito’ celebró que con la llegada de Victoria, hija de Paul Stanley, lograrán sanarse algunas heridas. Sin embargo, suplicó por la memoria de Paco Stanley.

“Ya déjenlo descansar por el amor de Dios, ya, ya, ¡por favor!, déjenlo descansar”, dijo.

En ese sentido, el presentador de Hoy reconoció que los mejores recuerdos que tiene con su papá siempre estuvo presente Mario Bezares, por quien no podía dejar de sentir “amor y odio” a la vez.

“Los pocos, pero mejores recuerdos que tengo de mi papá, que fue poco tiempo que conviví con él, ahí estabas tú. Entonces era difícil ese como amor-odio también, porque al final nunca hubo respuestas”, declaró.

Luego de intercambiar algunas palabras, Mario Bezares y Paul Stanley finalmente se fundieron en el abrazo que no pudieron darse el 25 de septiembre en una dinámica de ‘La Casa de los Famosos México’, reality del que ‘Mayito’ resultó ganador.

Mario Bezares y Paul Stanley se abrazaron tras limar asperezas. Imagen TelevisaUnivision

Paul Stanley no creía en la inocencia de Mario Bezares

En 2022, Mario Bezares y algunos integrantes del show ‘La Cotorrisa’ realizaron una parodia en el lugar donde fue asesinado Paco Stanley, haciendo referencia a la polémica versión de que ‘Mayito’ se encontraba en el baño cuando el presentador fue asesinado a balazos.

Este video de TikTok no fue bien recibido por Paul Stanley, quien públicamente comentó que no creía en su inocencia.

“Me parece muy desagradable que haya hecho este señor eso. La verdad es que jugar con la muerte de mi padre, su amigo, como él decía, me parece una bajeza total. Por otro lado, entre broma y broma... lo dejamos ahí, ¿no? Y también deja pensar muchas otras cosas porque cuando pasó todo eso ellos no salieron inocentes, salieron por falta de pruebas, entonces hay que tener cuidado con lo que uno hace”, respondió a Edén Dorantes.

La verdad de su distanciamiento

Sin embargo, en 2023, el hijo de Paco Stanley reveló a la periodista Adela Micha la razón de su distanciamiento con el creador del famoso baile de ‘El Gallinazo’.

“La realidad es que nunca supe nada, no sabemos nada, solamente como que me dejó un mal sabor de boca porque lo tenía en otro concepto”, declaró en ‘La Saga’.

“En el velorio de mi jefe, me dijo: ‘Lo que necesites’ y me dio un teléfono falso y nunca supe ya de él. Tenía 13, 14 años, o sea, me dio otro teléfono, la neta en ese momento le marcaba porque con mis hermanos no tenía relación… entonces, son cosas que no te sacas de la cabeza”, puntualizó.

Francisco ‘Paco’ Stanley murió el 7 de junio de 1999. El presentador fue asesinado por cinco hombres armados a las afueras de ‘El Charco de las Ranas’, un restaurante de la Ciudad de México.

El día de la tragedia, Paco Stanley recibió cuatro balas de una ráfaga de metralleta mientras que el periodista Jorge Gil solo recibió un impacto de bala en una pierna. Mario Bezares, quien también se encontraba en el lugar, se hallaba en el interior del restaurante debido a que se había demorado en el baño.