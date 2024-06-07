“Me gustaría decirle que va a ser abuelo”: hijo de Paco Stanley lo recuerda a 25 años de su muerte

Video Paul Stanley y su esposa están esperando su primer bebé: antes temía ser papá

El 7 de junio de 1999, Paco Stanley fue asesinado por cinco hombres armados a las afueras de un restaurante en la Ciudad de México. A 25 años de su fallecimiento, así lo recordó Paul Stanley, su hijo menor.

El presentador confesó que una de las cosas que le hubiera gustado decirle es que ser convertirá en abuelo. Paul Stanley y su esposa Joely Bernat se convertirán en papás de una niña que llamarán Victoria.

“Me gustaría decirle que va a ser abuelo”, admitió en el programa Hoy este 7 de junio.

“Me diría que no sea baquetón, que me aviente a cambiar pañales. Qué difícil es saber que la vida te va llevando con nuevas responsabilidades y que uno intenta ser la mejor versión de sus padres, de uno mismo que va luchando contra eso. Tienes que llevar eso y educar a una nueva personita que viene al mundo”, agregó.

Paco Stanley junto a su hijo Paul. Imagen Paul Stanley / Instagram



Finalmente, Paul Stanley dejó en claro que su papá continúa muy presente en su vida. Incluso, le dedicó unas palabras en el programa Hoy.

“Es un homenaje y me siento muy dichoso de poder dedicarme a esto del entretenimiento, de que a través de mí la gente lo sigue recordando, eso no tiene precio. Como él decía: ‘los muertos se van cuando el olvido los sepulta y yo no lo he sepultado’”, concluyó.

Honra memoria de Paco Stanley con mensaje

El hijo de Paco Stanley también honró la memoria del fallecido presentador en su cuenta de Instagram.

“Hace 25 años te fuiste, hoy te recuerdo todos los días con amor, honrando tu vida, extrañándote y resiliente”, expresó al pie de un video del también comediante.

Así recordó Paul Stanley a su papá. Imagen Paul Stanley / Instagram



Paul tenía solamente 14 años cuando Paco Stanley fue acribillado. Según contó en Hoy, en 2019, se encontraba en la secundaria cuando alguien le habló por teléfono para informarle que habían intentado secuestrar a un familiar.

“Marco a la oficina de mi papá y era un caos, se escuchaba un desm***. Estaba estresado porque también se escuchaba la televisión y vi a Lalo en el helicóptero, pero no daban información de nada. Norma (una persona que trabajaba con su papá) me dice: ‘Paulito, te quiero mucho. Solo por favor dime que vas a ser fuerte, tu papá está muerto, mataron a tu papá’”, dijo.

