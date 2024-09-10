Nace la hija de Paul Stanley y Joely Bernat: ¡comparten la primera tierna foto de su bebé!

Video ¡Ya nació la bebé de Paul Stanley! El presentador deja ver la carita de la pequeña Victoria

Paul Stanley y su esposa Joely Bernat se convirtieron en padres la mañana de este 10 de septiembre, la pequeña Victoria nació en un hospital.

Fue Galilea Montijo quien dio la noticia a través del programa Hoy: "Ya nació la bebé Victoria. Victoria nació a las 8:48 de la mañana" y mostraron la tierna imagen de los tres en el quirófano, la cual también compartió el matutino en Instagram.

Paul Stanley y su esposa se convierten en padres. Imagen Hoy/Instagram

La feliz pareja estuvo documentando cada momento desde su llegada al hospital.

"Rompimos fuente 12:33 am. Empezamos a dilatar y ya vamos por 7. En unas horas ya estará aquí nuestra bendición. Papá y mamá descansamos después de la epidural", escribió la esposa de Paul en Instagram en un video que publicó a tempranas horas de este martes.

Por su parte, el hijo de Paco Stanley utilizó el sentido del humor que lo caracteriza para anunciar que ya estaban a punto de convertirse en padres al compartir una fotografía donde se le ve con ropa quirúrgica: "Listo su partero de confianza" y añadió que tenía "nervios".

Paul y Joely se convierten en padres diez meses después de casarse.

El feliz anuncio del embarazo de la esposa de Paul Stanley

El 9 de abril el presentador y Joely Bernat sorprendieron a sus compañeros de Hoy al anunciar en el programa que estaban espereando su primer bebé.

" Estamos cocinando (un bebé)", dijo la pareja, mostrando un mameluco con la frase "Bebé 2024".

A finales de ese mismo mes, la pareja reveló también en el show que serían padres de una niña.