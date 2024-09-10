Nace la hija de Paul Stanley y Joely Bernat: ¡comparten la primera tierna foto de su bebé!
El presentador de Hoy y su esposa Joely Bernat se convirtieron en padres la mañana de este 10 de septiembre. La feliz pareja documentó cada momento de la llegada de su hija Victoria.
Paul Stanley y su esposa Joely Bernat se convirtieron en padres la mañana de este 10 de septiembre, la pequeña Victoria nació en un hospital.
Fue Galilea Montijo quien dio la noticia a través del programa Hoy: "Ya nació la bebé Victoria. Victoria nació a las 8:48 de la mañana" y mostraron la tierna imagen de los tres en el quirófano, la cual también compartió el matutino en Instagram.
La feliz pareja estuvo documentando cada momento desde su llegada al hospital.
"Rompimos fuente 12:33 am. Empezamos a dilatar y ya vamos por 7. En unas horas ya estará aquí nuestra bendición. Papá y mamá descansamos después de la epidural", escribió la esposa de Paul en Instagram en un video que publicó a tempranas horas de este martes.
Por su parte, el hijo de Paco Stanley utilizó el sentido del humor que lo caracteriza para anunciar que ya estaban a punto de convertirse en padres al compartir una fotografía donde se le ve con ropa quirúrgica: "Listo su partero de confianza" y añadió que tenía "nervios".
Paul y Joely se convierten en padres diez meses después de casarse.
El feliz anuncio del embarazo de la esposa de Paul Stanley
El 9 de abril el presentador y Joely Bernat sorprendieron a sus compañeros de Hoy al anunciar en el programa que estaban espereando su primer bebé.
" Estamos cocinando (un bebé)", dijo la pareja, mostrando un mameluco con la frase "Bebé 2024".
A finales de ese mismo mes, la pareja reveló también en el show que serían padres de una niña.