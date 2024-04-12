Tras anunciar embarazo, Paul Stanley y su esposa están de luto: "Se fue al cielo"

Video Paul Stanley y su esposa están esperando su primer bebé: antes temía ser papá

Paul Stanley y su esposa Joely Bernat dieron a conocer que están esperando a su primer bebé juntos este martes 9 de abril.

La noticia fue revelada en una sección del programa Hoy, donde la pareja recibió el cariño de los conductores y se dijeron felices, nerviosos e ilusionados por el embarazo.

PUBLICIDAD

Tras destapar que su familia crece, Bernat confirmó una lamentable noticia y es que reveló que están de luto por la muerte del hermano de su mascota.

Esposa de Paul Stanley se despide de Milo

A través de su cuenta oficial de Instagram, la esposa de Paul Stanley compartió un video, en el que detalló que Milo, hermano de su perrito Floki, murió.

“Descansa en paz Milo (hermano de Floki)”, escribió la conductora como descripción de la grabación, en la que aparecen los perritos jugando.

En el mismo posteo, Joely Bernat puso la cuenta de Milo en Instagram, donde sus dueños detallaron por qué perdió la vida su mascota.

“Milo se fue al cielo, cuando tengamos la necropsia les cuento mejor, no sabemos a ciencia cierta qué pasó con Milo. tuvo gripe, pero estuvo medicado, mejoró, pero en horas ayer se me vino abajo, hoy se desmayó y corrimos al hospital”, se puede leer en la publicación.

Milo recibió atención médica, pero ya en el hospital “tuvo un paro respiratorio”, empeorando su estado de salud, pues “era muy joven para eso”.

Paul Stanley y su esposa de luto; así se despiden Imagen Instagram



Pese al esfuerzo, el hermano del perrito de Paul Stanley murió y ahora sus dueños indicaron que al parecer fue atacado por “un virus nuevo” que afecta las vías respiratorias.

El conductor de Hoy ha guardado silencio ante el hecho y los únicos posteos que ha hecho son referentes a la llegada de su primer bebé.

Paul Stanley anuncia que será papá

A cuatro meses de contraer nupcias en una boda secreta, Paul Stanley y su esposa anunciaron este 9 de abril que esperan a su primer bebé juntos.

PUBLICIDAD

La noticia se dio en el programa Hoy, donde Bernat reveló que está en el cuarto mes de embarazo y que ha presentado únicamente “dolor de cabeza”.

Mientras que Paul Stanley aceptó que sí ha tenido "antojos y mucho sueño"; además mencionó que está “muy nervioso” por el cambio de vida que tendrá.

El presentador reveló que la noticia se la dio su esposa meses atrás y que no lo sospechaba.

“Me llevó un regalito con un trajecito de dinosaurios y con la prueba, un bebesaurio. Yo dije ‘¿qué hiciste?’. Llevamos nueve años, lo practicamos mucho, pero no había pasado”, dijo entre risas.