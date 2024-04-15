Revelan más detalles de la muerte de Park Bo Ram, estrella de K-Pop, ¿se quitó la vida?

Video Cantante de K-Pop muere misteriosamente a los 30 años: esto se sabe

Park Bo Ram, estrella de K-Pop, murió repentinamente el 11 de abril. Este lunes, su agencia de representación, XANADU Entertainment, dio a conocer los hallazgos de la autopsia que se le practicó a la intérprete de 30 años con la intención de esclarecer la causa de su deceso.

En el documento, la empresa especificó que no hay señales que revelen que la cantante atentó contra su vida. Sin embargo, aseguró que “los resultados exactos” se entregarán los siguientes días a su familia.

“Esta mañana (15 de abril) se realizó una autopsia para confirmar la causa de la muerte de la fallecida artista Park Bo Ram. La autopsia no mostró signos de homicidio o suicidio y los resultados exactos se entregarán a la afligida familia en una fecha posterior”, se lee.

La agencia pidió además a los fans que “se abstengan de hacer circular rumores e informes especulativos para que la afligida familia pueda despedir adecuadamente a su familiar en su último viaje”.

¿Quién era Park Bo Ram?

Park Bo Ram se hizo popular a los 16 años después de aparecer en el concurso de telerrealidad ‘Superstar K2’, del canal surcoreano Mnet, en 2010.

En 2014, debutó como solista con el sencillo ‘Beautiful’, a los que se le sumaron otros éxitos como ‘Celebrity’, ‘Sorry’ y ‘Pretty Bae’.

Park Bo Ram murió el 11 de abril a los 30 años. De acuerdo con Korea JoongAng Daily, la policía informó que la joven había estado bebiendo con amistades ese mismo día en la residencia de una de sus amigas en la ciudad de Namyangju, de la provincia de Gyeonggi, al norte de Corea del Sur.

Sus dos conocidas fueron quienes la encontraron inconsciente en el baño. Al descubrir que estaba desvanecida, llamaron a emergencias. Los informes oficiales indican que Bo Ram estaba desplomada sobre un tocador, sufriendo un paro cardíaco cuando los servicios médicos la localizaron.

Park Bo Ram fue declarada muerta mientras recibía reanimación cardiovascular en el Hospital de la Universidad de Hanyang.