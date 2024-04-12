Muere Park Bo Ram, estrella de K-Pop, a los 30 años: así la encontraron sin vida

Video Cantante de K-Pop muere misteriosamente a los 30 años: esto se sabe

Park Bo Ram, reconocida estrella de K-Pop, ha muerto a los 30 años, según informó su agencia Xanadu Entertainment.

“Estamos aquí para compartir una noticia triste y desgarradora. Park Bo Ram falleció repentinamente a altas horas de la noche del 11 de abril”, explicaron en un comunicado, reporta Variety.

¿Qué le sucedió a Park Bo Ram?

De acuerdo con Korea JoongAng Daily, la policía informó que Park Bo Ram había estado bebiendo con amistades, el jueves 11 de abril en la residencia de su amiga en la ciudad de Namyangju, de la provincia de Gyeonggi, al norte de Corea del Sur.

Park Bo Ram sufrió un paro cardíaco, según las autoridades. Imagen Park Bo Ram/Instagram



Fueron las mismas dos personas con las que estaba la cantante quienes la encontraron inconsciente, alrededor de las 21:55 horas, en el baño, explicaron las autoridades locales.

Ambos acudieron a buscarla porque ella no salía del sanitario. Al descubrir que estaba desvanecida, llamaron a emergencias.

Los informes puntualizan que Bo Ram estaba desplomada sobre un tocador y sufriendo un paro cardíaco cuando los oficiales y servicios médicos la localizaron.

La intérprete fue transportada al Hospital de la Universidad de Hanyang mientras recibía reanimación cardiovascular, pero fue declarada muerta a las 23:17 horas.

El sábado 13 de abril se llevará a cabo una autopsia para determinar la causa exacta de su fallecimiento y ya se realiza una investigación sobre lo ocurrido, detallan los medios.

La agencia Xanadu Entertainment reveló que “el funeral se celebrará tras consultar con la familia” sus planes al respecto.

¿Quién era Park Bo Ram?

Park Bo Ram se hizo popular a los 16 años después de aparecer en el concurso de telerrealidad ‘Superstar K2’, del canal surcoreano Mnet, en 2010. Ella terminó entre los primeros ocho lugares, expone The Independent.

En 2014, ella debutó como solista con el sencillo ‘Beautiful’ y estrenó varios otros éxitos populares como ‘Celebrity’, ‘Sorry’ y ‘Pretty Bae’.

Park Bo Ram tenía 30 años al momento de su muerte. Imagen Park Bo Ram/Instagram



Varios de sus temas formaron parte del ‘soudtrack’ del popular drama ‘Reply 1988’. Además, colaboró con artistas como Eric Nam, Parc Jae-jung, Lil Boi y Huh Gak.

