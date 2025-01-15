Paquita la del Barrio

Mánager de Paquita la del Barrio aclara video donde usa oxígeno: confirma problemas de salud

Francisco Torres explicó que el video viral donde la cantante aparece con oxígeno y las manos temblorosas es de hace tres años. Sin embargo, confirmó que Paquita la del Barrio tiene problemas de salud que la "deprimen".


Ashbya Meré's profile picture
Por:Ashbya Meré
Video Paquita la del Barrio preocupa al aparecer con oxígeno: video

La salud de Paquita la del Barrio preocupó tras hacerse viral un video donde firma autógrafos y aparece con una cánula de oxígeno y las manos temblorosas. Su mánager, Francisco Torres, aclaró que el clip data de 2022, pero señaló que la cantante sí tiene problemas de salud.

"Por ahí estuvo circulando un video, es de hace tres años, del 2022, que estuvimos en el palenque de Texcoco, pero no estamos tan lejos de la realidad", contó Francisco en entrevista con Gustavo Adolfo Infante para su canal de YouTube.

PUBLICIDAD

Torres explicó que el problema pulmonar que le fue diagnosticado a la intérprete de 'Rata de Dos Patas' ha provocado que ahora tenga que usar el oxígeno de manera continua, y no como antes que era esporádico.

" Ella tiene que usar el oxígeno mucho más tiempo, lo usa de manera esporádica, pero lo único que le haría bien sería utilizarlo de forma continua".

Más sobre Paquita la del Barrio

¿Ya cobraron los 10 mdd de la herencia de Paquita la del Barrio? Esto se sabe
0:55

¿Ya cobraron los 10 mdd de la herencia de Paquita la del Barrio? Esto se sabe

Univision Famosos
Muere amiga de Paquita la del Barrio el día de su cumpleaños y de la misma manera que ella
1:03

Muere amiga de Paquita la del Barrio el día de su cumpleaños y de la misma manera que ella

Univision Famosos
Hermana de Paquita la del Barrio revela la herencia que le dejó la cantante
2 mins

Hermana de Paquita la del Barrio revela la herencia que le dejó la cantante

Univision Famosos
Hijo de Paquita la del Barrio revela que ya leyeron el testamento de la cantante: ¿cuánta fortuna dejó?
2 mins

Hijo de Paquita la del Barrio revela que ya leyeron el testamento de la cantante: ¿cuánta fortuna dejó?

Univision Famosos
Paquita la del Barrio no habría repartido su herencia en partes iguales para sus tres hijos
2 mins

Paquita la del Barrio no habría repartido su herencia en partes iguales para sus tres hijos

Univision Famosos
Hermana de Paquita la del Barrio revela cómo la encontró muerta y el asombro que sintió
1:07

Hermana de Paquita la del Barrio revela cómo la encontró muerta y el asombro que sintió

Univision Famosos
Hermana de Paquita la del Barrio durmió a su lado el día que murió: así fue su última plática
2 mins

Hermana de Paquita la del Barrio durmió a su lado el día que murió: así fue su última plática

Univision Famosos
Hija adoptiva de Paquita la del Barrio acusa “odio” y supuesto maltrato de su hermano mayor
3 mins

Hija adoptiva de Paquita la del Barrio acusa “odio” y supuesto maltrato de su hermano mayor

Univision Famosos
Cenizas de Paquita la del Barrio son cambiadas de urna: esta es la inesperada razón
2 mins

Cenizas de Paquita la del Barrio son cambiadas de urna: esta es la inesperada razón

Univision Famosos
Dan último adiós a Paquita la del Barrio: así fue el homenaje en donde cantó Ana Bárbara
2 mins

Dan último adiós a Paquita la del Barrio: así fue el homenaje en donde cantó Ana Bárbara

Univision Famosos

El mánager de la artista veracruzana explicó que, aunque ella fumó en el pasado, también le afectó que el consumo de tabaco fuera permitido en los palenques, bares y otros lugares en los que se presentaba, lo cual también habría dañado sus pulmones.

"Con el paso del tiempo se le hizo un mal pulmonar por el cual le recomiendan utilizarlo (el tanque de oxígeno) la mayor parte del tiempo. Tiene que usarlo para dormir, tiene que llevar oxígeno portátil, es una medida de prevención y le ayuda bastante", señaló.

Paquita la del Barrio se "deprime"

Francisco Torres también compartió en la entrevista que el ánimo de la intérprete de 'Cheque en Blanco' ha decaído por los problemas de movilidad que tiene, debido a los padecimientos que la aquejan.

" Ella se deprime mucho, le deprime mucho que le cuesta caminar con el famoso dolor de la ciática, es lo que ahorita le está pegando. Hay veces en las que le cuesta mucho sostenerse por este dolor que le da, empezó una rehabilitación, tiene un par de semanas, porque desgraciadamente el tiempo no perdona", reveló.

Los problemas de salud de Paquita la del Barrio

La cantante ha sido centro de atención en los últimos años, pues en sus presentaciones aparece sentada en el escenario debido a sus constantes problemas de salud.

PUBLICIDAD

En 2019 fue hospitalizada por una neumonía y trombosis pulmonar, lo que la llevó a terapia intensiva.

Canceló algunas presentaciones en 2022 debido a un dolor en la ciática y una úlcera estomacal.

Y en diciembre de 2024 acudió a un hospital en Veracruz por una supuesta recaída en su salud, sin embargo, su oficina de relaciones públicas aclaró que se había sometido a unos estudios de rutina.

Relacionados:
Paquita la del BarrioSaludCelebridadesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Instintos
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX