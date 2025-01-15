Mánager de Paquita la del Barrio aclara video donde usa oxígeno: confirma problemas de salud

La salud de Paquita la del Barrio preocupó tras hacerse viral un video donde firma autógrafos y aparece con una cánula de oxígeno y las manos temblorosas. Su mánager, Francisco Torres, aclaró que el clip data de 2022, pero señaló que la cantante sí tiene problemas de salud.

"Por ahí estuvo circulando un video, es de hace tres años, del 2022, que estuvimos en el palenque de Texcoco, pero no estamos tan lejos de la realidad", contó Francisco en entrevista con Gustavo Adolfo Infante para su canal de YouTube.

Torres explicó que el problema pulmonar que le fue diagnosticado a la intérprete de 'Rata de Dos Patas' ha provocado que ahora tenga que usar el oxígeno de manera continua, y no como antes que era esporádico.

" Ella tiene que usar el oxígeno mucho más tiempo, lo usa de manera esporádica, pero lo único que le haría bien sería utilizarlo de forma continua".

El mánager de la artista veracruzana explicó que, aunque ella fumó en el pasado, también le afectó que el consumo de tabaco fuera permitido en los palenques, bares y otros lugares en los que se presentaba, lo cual también habría dañado sus pulmones.

"Con el paso del tiempo se le hizo un mal pulmonar por el cual le recomiendan utilizarlo (el tanque de oxígeno) la mayor parte del tiempo. Tiene que usarlo para dormir, tiene que llevar oxígeno portátil, es una medida de prevención y le ayuda bastante", señaló.

Paquita la del Barrio se "deprime"

Francisco Torres también compartió en la entrevista que el ánimo de la intérprete de 'Cheque en Blanco' ha decaído por los problemas de movilidad que tiene, debido a los padecimientos que la aquejan.

" Ella se deprime mucho, le deprime mucho que le cuesta caminar con el famoso dolor de la ciática, es lo que ahorita le está pegando. Hay veces en las que le cuesta mucho sostenerse por este dolor que le da, empezó una rehabilitación, tiene un par de semanas, porque desgraciadamente el tiempo no perdona", reveló.

Los problemas de salud de Paquita la del Barrio

La cantante ha sido centro de atención en los últimos años, pues en sus presentaciones aparece sentada en el escenario debido a sus constantes problemas de salud.

En 2019 fue hospitalizada por una neumonía y trombosis pulmonar, lo que la llevó a terapia intensiva.

Canceló algunas presentaciones en 2022 debido a un dolor en la ciática y una úlcera estomacal.