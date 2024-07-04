Muertes de famosos

Mamá de Carlos Salcedo lo acusa del asesinato de su hija: exige “justicia para Paola”

María Isabel Hernández señala a su hijo como el supuesto "autor intelectual" del asesinato de la presentadora Paola Salcedo, quien fue atacada a balazos al salir de un circo ubicado en Huixquilucan, Estado de México, el 29 de junio.

Elizabeth González
Video La complicada relación de los hermanos Paola y Carlos Salcedo: a él lo acusan de quitarle la vida

Paola Salcedo fue asesinada el sábado 29 de junio a los 29 años al salir de un circo ubicado en Huixquilucan, Estado de México.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México indicó que la presentadora recibió “dos impactos de bala” y “cuatro más quedaron” en su vehículo.

Aunque las primeras investigaciones apuntaban a un supuesto “ataque directo”, según Antonio Nieto, colaborador de N+, la tarde del jueves 4 de julio, la mamá de Carlos Salcedo acusó al futbolista de ser el “autor intelectual” del asesinato de su hermana Paola Salcedo.

María Isabel Hernández Navarro compartió en sus redes un mensaje en el que exigió justicia por la muerte de su hija.

El mensaje, que originalmente se publicó desde la cuenta de Instagram de Paola Salcedo, atribuye la urgencia del jugador del Cruz Azul de salir de México a su supuesta responsabilidad en el asesinato de su hermana.

“La razón real por la que Carlos Salcedo se quiere ir del país es porque él y su esposa, Andrea Navarro, son los autores intelectuales del asesinato de Paola”, se lee en la publicación que está acompañada de los hashtags “Justicia para Paola” y “Feminicidio”.

Esta misma publicación también fue compartida por don Carlos Salcedo, papá del futbolista mexicano y la fallecida presentadora Paola Salcedo.

Papás de Carlos Salcedo lo acusan del asesinato de la presentadora Paola Salcedo, su hermana.
Papás de Carlos Salcedo lo acusan del asesinato de la presentadora Paola Salcedo, su hermana.
Imagen Isabel Hernández Instagram / Carlos Salcedo Instagram

¿Carlos Salcedo reacciona a acusación de sus padres?

En medio de las acusaciones de sus padres, Carlos Salcedo se pronunció en sus historias de Instagram, donde, sin entrar en detalles y sin hacer referencia a las publicaciones de sus familiares, escribió: “Gracias a tod@s por el apoyo mostrado en estos momentos”.

El jugador Carlos Salcedo se pronunció en sus redes ante la polémica.
El jugador Carlos Salcedo se pronunció en sus redes ante la polémica.
Imagen Carlos Salcedo / Instagram

Carlos Salcedo buscaría salir de México: esto se sabe

Tras el asesinato de su hermana, ESPN informó que Carlos Salcedo estaría negociando su salida “urgente” del equipo de Cruz Azul “por motivos personales”.

Según fuentes consultadas por el medio deportivo, el jugador de 30 años estaría deseando salir de México para trabajar en una liga de otro país.

“Él está negociando su salida urgente. Se le está tratando de ayudar, pero también que el club no pierda o pierda lo menos posible, pero ya se va seguro”, revelaron el 2 de julio.

