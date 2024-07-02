Carlos Salcedo envía mensaje tras asesinato de su hermana: así era su difícil relación con la presentadora

Video Quitan vida a presentadora afuera de un circo: este es el lugar donde murió la hermana de Carlos Salcedo

Carlos Salcedo rompió el silencio tras darse a conocer el asesinato de su hermana, la presentadora Paola Salcedo, de 29 años, en el exterior del circo Bardum, donde se especula “recibió dos impactos de bala” y “cuatro más quedaron” en su vehículo.

El futbolista mexicano envió un mensaje de agradecimiento en X tras las muestras de apoyo y solidaridad ante el ataque que sufrió su hermana el pasado 29 de junio en el municipio de Huixquilucan, Estado de México.

“Gracias a tod@s”, escribió el llamado Titán al lado de un emoji de moño y dos manos juntas, luego del mensaje de condolencia que se publicó en las redes del Cruz Azul.

“Lamentamos el sensible fallecimiento de Paola Salcedo, hermana de Carlos Salcedo. Expresamos nuestro más sentido pésame y deseamos profunda resignación a familiares y amigos. Descanse en paz”, se lee en la cuenta de X de la llamada Máquina Cementera.

Carlos Salcedo lamentó la muerte de su hermana Paola Salcedo. Imagen Carlos Salcedo X / Paola Salcedo Instagram

Carlos Salcedo y su hermana: así era su relación

Carlos Salcedo ventiló en octubre de 2018 sus conflictos familiares. A través de una carta que compartió en sus redes sociales, el futbolista anunció su separación familiar.

Por un lado, acusó a su padre, Carlos Joel Salcedo, de no representarlo de forma correcta, y por el otro, acusó a su hermana Paola de poner en riesgo su carrera deportiva al intentar extorsionar a una figura pública a cambio de una suma millonaria.

“Mantenía relaciones con diversos compañeros futbolistas para sacar información siempre a su beneficio personal. Además, es una persona psicológicamente inestable”, señaló.

“No es de mi agrado encontrarme en esta situación de estar publicando aspectos vergonzosos de las personas que me rodean, pero fueron ellos quienes me orillaron a comunicarles la verdad para aclarar todas las mentiras que han dicho y que me han afectado así como a muchas personas”, agregó.

Su presunta reconciliación con su hermana

En 2020, Carlos Salcedo se habría reconciliado con su hermana luego de que Paola Salcedo se convirtiera en mamá junto al futbolista uruguayo, Nikolas Vikonis. Su hijo Luka nació el 31 de marzo de ese mismo año.

A pesar de ello, tanto el futbolista como la fallecida presentadora, de 29 años, mantenían su relación lejos del ojo público.

En medio de la trágica muerte de Paola Salcedo, ESPN informó este 2 de julio que el futbolista estaría negociando su salida “urgente” del equipo de Cruz Azul “por motivos personales”.

Según fuentes consultadas por el medio deportivo, el jugador de 30 años estaría deseando salir de México para trabajar en una liga de otro país.