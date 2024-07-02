Muertes de famosos

Así fueron los dramáticos últimos momentos de la presentadora Paola Salcedo

El periodista Antonio Nieto, colaborador de N+, relató cómo habría ocurrido el asesinato de la hermana del futbolista Carlos Salcedo la noche del pasado sábado 29 de junio. Paola Salcedo fue atacada frente a su hijo de 4 años.

Video Quitan vida a presentadora afuera de un circo: este es el lugar donde murió la hermana de Carlos Salcedo

Nuevos detalles acerca del asesinato de la presentadora e ‘influencer’ Paola Salcedo, quien tenía 29 años, han sido dados a conocer.

Este lunes 1 de julio, autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México confirmaron el fallecimiento de la hermana del futbolista mexicano Carlos Salcedo, informó El Universal.

Autoridades del Ayuntamiento de Huixquilucan indicaron que la comunicadora fue agredida alrededor de las 20:10 horas del sábado 29 de junio mientras se encontraba al exterior de un circo.

Por su parte, el reportero Carlos Jiménez reveló en X que alegadamente a ella “le dispararon frente a su hijo para asaltarla”.

Paola Salcedo, quien se desempeñaba como publirrelacionista, fue asesinada el sábado 29 de junio.
Imagen Paola Salcedo/X

Paola Salcedo habría recibido “dos impactos de bala”

A horas de que trascendiera lo sucedido, Antonio Nieto, colaborador de N+, compartió algunos supuestos pormenores basándose en “lo que arrojan las primeras investigaciones”.

“Según su asistente, Mariela ‘N’, Paola había salido del circo Bardum, en la carretera Río Hondo, a donde habían acudido con familiares”, explicó en la citada red social.

“Al estar en su camioneta, en el estacionamiento del circo, a bordo de una Tahoe blanca, 2 sospechosos en moto le dispararon varias veces”, agregó.

El periodista puntualizó que la conductora presuntamente “recibió dos impactos de bala” y que “cuatro más quedaron” en el vehículo.

“Un hombre subió a Paola a su propio vehículo y enfiló al Hospital Ángeles, pero en el camino halló policías municipales en una patrulla y pidió le abrieran paso durante el trayecto”, contó.

Salcedo habría perdido la vida “al arribar” a la clínica, “donde se notificó al Ministerio Público” de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

¿Paola Salcedo fue asesinada por “ataque directo”?

Al respecto que la que sería la vida personal de Paola Salcedo, Antonio Nieto desveló que ella “supuestamente tenía una relación con un hombre que vive en Interlomas”, el cual se desconoce si la acompañaba esa fatídica noche.

Además, el columnista aseveró que en años pasados ella habría roto su vínculo con su reconocido hermano, Carlos Salcedo.

“Tenían disputas por temas de chantaje, donde fue involucrado también el papá de ambos, Carlos Salcedo Sr.”, explicó.

Acerca del móvil del homicidio, él señaló: “Hasta ahora, todo apunta a un ataque directo, pero las indagatorias apenas comenzaron”.

Nieto aseveró que Paola “vivía en Guadalajara”, pero que “viajaba constantemente” a la Ciudad de México y al Estado de México.

