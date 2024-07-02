Asesinan a presentadora de 29 años: el ataque habría sido frente a su hijo al salir del circo

Video Quitan vida a presentadora afuera de un circo: este es el lugar donde murió la hermana de Carlos Salcedo

Paola Salcedo fue asesinada a los 29 años el sábado 29 de junio. La presentadora e influencer habría sido atacada a balazos frente a su hijo de 4 años mientras atendía una llamada telefónica en el exterior de un circo ubicado en el Estado de México.

El periodista Carlos Jiménez reportó en sus redes que la hermana del futbolista mexicano, Carlos Salcedo, habría sido trasladada de emergencia a un hospital privado con vida. Sin embargo, falleció “alrededor de las 9 pm” de ese mismo día.

“Martha Paola Salcedo, hermana del futbolista de Cruz Azul, fue atacada a tiros este fin de semana en el Estado de México. Aunque la llevaron con vida a un hospital, ahí finalmente murió”, escribió en X este 1 de julio.

“Un tipo le disparó la noche del sábado. La llevaron grave a un hospital y ahí murió alrededor de las 9 pm. La Fiscalía del Estado de México ya busca al responsable”, agregó.

Pao Salcedo se desempeñaba como publirrelacionista. Imagen Pao Salcedo / X



El ataque habría sido perpetrado frente a su hijo y su asistente, quienes estarían con ella durante un presunto asalto.

“Le dispararon frente a su hijo para asaltarla. Paola Salcedo llevó a su hijo a un Circo en Huixquilucan. Estaba en su camioneta con él y una asistente cuando buscaron asaltarla”, agregó.

Autoridades locales reportaron a El Universal que Paola Salcedo fue atacada en el exterior del circo Bardum, en Huixquilucan, mientras atendía una llamada telefónica.

Testigos relataron a las autoridades que, inmediatamente después del ataque, la presentadora de 29 años fue subida a su camioneta por sus acompañantes y se retiraron del lugar, por lo que los policías municipales no pudieron recabar más datos.

¿Quién era Paola Salcedo?

Martha Paola Salcedo Hernández nació el 20 de abril de 1995. La joven de 29 años era hermana del futbolista mexicano Carlos Salcedo.

Paola estudió Relaciones Públicas y se desempeñaba como influencer y presentadora de programas deportivos como Líderes del Rebaño.

Pao Salcedo era hermana del futbolista mexicano Carlos Salcedo. Imagen Paola Salcedo / X



Fruto de la relación que Paola tuvo con el futbolista Nicolás Vikonis se convirtió en mamá de Luka el 31 de marzo de 2020.