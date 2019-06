Pablo Lyle no podrá regresar a México, pero sí podrá ir a la iglesia y pasear con su familia en Miami

Miami - El juez Alan Fine denegó este jueves una solicitud para regresar a México presentada por la defensa del actor mexicano Pablo Lyle , quien está acusado de homicidio involuntario por la muerte de Juan Ricardo Hernández , al que golpeó durante una discusión por un incidente de tráfico en Miami. No obstante, el artista recibió autorización para salir del departamento en el que cumple su arresto domiciliario .

El juez no aceptó dejar en suspenso el arresto domiciliario de Lyle, quien, según sus abogados, quería regresar a México, antes de la audiencia fijada para el 11 de julio, para poder trabajar y sostener así económicamente a su familia. La fiscalía se opuso a la petición de la defensa por considerar que existe riesgo de fuga.



La defensa alegó en su petición que Lyle, de 32 años, no ha quebrantado las reglas de su arresto. "No ha visto la luz del sol", dijo Alejandro Sola, uno de sus abogados, quien destacó que el actor no ha faltado a ninguna de las citas con la justicia y necesita seguir activo para ganarse el sustento.