Exesposa de Pablo Lyle reaparece junto a sus hijos y muestra cuánto han crecido

Ana Araujo reapareció junto a sus hijos Aranza y Mauro. La exesposa de Pablo Lyle compartió fotografías de su fin de semana familiar en Durango, donde estuvo acompañada de sus hijos con el actor y de su novio, Marco Lavin.

La ‘influencer’ compartió a través de su cuenta de Instagram varias imágenes de su vieje, en el que resaltó la cercana dinámica familiar que tienen sus hijos con su actual pareja.

“Vive lo que late. Durango, Mx (2025)”, escribió este 31 de agosto.

Ana Araujo no dio más detalles de su travesía por las montañas. Sin embargo, en las imágenes se dejó ver con sus hijos, quienes, aunque aparecen de espaldas, se aprecia lo mucho que han crecido.

Así de grandes lucen los hijos de Pablo Lyle y Ana Araujo.



Además de la imagen anterior, la exesposa de Pablo Lyle apareció abrazada de Mauro. Al pequeño de 11 años fue al que más le afectó la estancia en prisión de su padre, según contó Araujo en 2023 durante su participación en el podcast de Aislinn Derbez.

Ana Araujo compartió detalles de su viaje a Durango.



Meses antes, Ana Araujo ya se había dejado ver con sus hijos. En aquella fotografía que posteó en mayo, Aranza lucía casi idéntica a ella.

Así de grandes lucen los hijos de Pablo Lyle y Ana Araujo.

¿Quiénes son los hijos de Pablo Lyle?

Ana Araujo y Pablo Lyle se casaron en 2014. En aquel entonces, ella ya era madre de Aranza, a quien el actor la adoptó como hija suya. La joven, que está a punto de cumplir 14 años, nació el 27 de octubre de 2011.

El 24 de mayo de 2014, el protagonista de ‘Mirreyes vs Godínez’ debutó como papá biológico con el nacimiento de Mauro, quien ahora tiene 11 años.