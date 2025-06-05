Trasladan a Pablo Lyle a prisión de “menor seguridad”: el actor estaría a poco tiempo de salir

Video Papá de Pablo Lyle reaparece a 2 años de que el actor recibió sentencia: ¿cuándo saldría de prisión?

Pablo Lyle estaría en “el inicio del camino de la libertad”. El miércoles 4 de junio, el actor fue trasladado a la Everglades Correctional Institution, una prisión estatal “de menor seguridad”, ubicada en Miami, en la que tendría “menos restricciones”.

De acuerdo con la periodista Tanya Charry, en esta nueva prisión, Pablo Lyle podrá tener acceso a una tableta electrónica “con acceso a ciertas aplicaciones autorizadas”, con la que podría comunicarse con quienes lo visitan en la cárcel.

PUBLICIDAD

Además, podría realizar actividades al aire libre, tendría acceso a un gimnasio y la oportunidad de continuar sus estudios en leyes.

“Esta cárcel a la que va Pablo la llaman el campo porque pueden estar en las áreas verdes que tiene muchas y las restricciones son mínimas”, detalló en El Gordo y La Flaca, asegurando que este cambio tendría “de muy buen ánimo” al intérprete.

Pablo Lyle estaría a poco tiempo de salir de prisión

El abogado criminalista, Carlos González, explicó a Tanya Charry que el traslado de Pablo Lyle a la prisión de Everglades Correctional Institution significaría que “le quedan 6 meses o un año máximo” para salir, ya que este tipo de cambios solo se dan cuando el recluso está por cumplir su sentencia.

“Esa es la prisión donde mandan a uno cuando le queda 6 meses o un año máximo para ya uno salir. El beneficio es que si uno lo cuenta serían solamente puede ser días, puede ser meses, pero sí pronto ya él va a salir de la prisión estatal en la Florida”, dijo.

Sin embargo, aclaró que eso no significaba que el protagonista de ‘Mirreyes vs Godinez’ pudiera recuperar su libertad.

“Ahora, eso no quiere decir que va a salir a libertad a la calle porque inmigración lo más probable le va a poner un aguante y él tendría que ir delante de un juez de inmigración para decir que él quiere ser deportado de una vez o para pelear contra esa deportación. Pero su tiempo en la cárcel Florida ya se está terminando", aseveró.

PUBLICIDAD

¿Cuándo podría salir Pablo Lyle de prisión?

En agosto de 2024, Ana Araujo reveló a ‘Sale el Sol’ que, si todo salía bien, Pablo Lyle podríaquedar en libertad “en diciembre de 2026” por “buen comportamiento”. Sin embargo, insistió que esa decisión estaba en manos de las autoridades estadounidenses.

“Lo poco que yo sé es que lo menos que puedes hacer allá es el 85 por ciento de tu sentencia, entonces, nosotros, pensando que por buen comportamiento él pudiera salir en esas fechas, más no sabemos”, dijo.